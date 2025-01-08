Australian Open 2025: украинка на отказе вышла в финал квалификации

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты турнира .

Australian Open 2025. Квалификация. 2-й раунд

Дарья Снигур - Барбора Палицова - 6:3, 1:0, отказ

Во втором раунде отбора украинка, которая в рейтинге WTA занимает 139 место, прошла 179-ю ракетку мира Барбору Палицову из Чехии.

Матч продлился 54 минуты. Стартовая партия завершилась со счетом 6:3 в пользу Снигур. Во втором сете украинка выиграла первый гейм, после чего соперница снялась с поединка, ссылаясь на плохое самочувствие. Это была третья встреча соперниц. Снигур выиграла второе очное противостояние.

В решающем раунде квалификации, где будет разыгрываться место в основной сетке, отечественная теннисистка сыграет против 144-й в рейтинге WTA Ребеки Масаровой из Швейцарии. Это будет вторая встреча соперниц. В 2022-м Снигур уступила швейцарке именно во 2-м раунде квалификации австралийского мэйджора (3:6, 1:6). Поединок начнется и ночь на 9 января по киевскому времени, ориентировочно - в 2:00.

Снигур осталась последней украинкой в квалификации чемпионата Австралии после вылета в первом раунде Анастасии Соболевой.

Теннисистка в пятый раз в карьере выступает в отборе Australian Open. В 2021 году она проиграла в 1-м круге, в 2022 и 2023 годах - не сумела преодолеть 2-й раунд отбора. А в 2024-м впервые вышла в основу, где в 1/64 финала уступила американке Алисии Паркс. Всего на кортах Мельбурна Снигур провела уже 11 матчей: 7 побед и 4 поражения.