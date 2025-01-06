Australian Open 2025: перша українка стартувала на турнірі з перемоги
Сьома ракетка України Дарія Снігур здобула непросту перемогу в першому раунді кваліфікації на австралійському мейджорі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.
Australian Open 2025. Кваліфікація. 1-й раунд
Дарія Снігур – Еміліана Аранго – 3:6, 7:5, 6:3
Українка, що посідає в рейтингу WTA 139-ту сходинку грала проти 160-ї ракетки світу з Колумбії. Це була перша зустріч суперниць. Матч тривав понад дві години.
Після програшу в першій партії Снігур перемагала в другій з рахунком 3:1. Але потім стався провал: українка віддала суперниці чотири гейми поспіль. Дійшло до того, що Аранго за рахунку 5:3 на свою користь отримала матчбол. Проте Снігур героїчно відігралась на прийомі. А потім вже сама забрали три гейми поспіль.
У вирішальній партії було вже трохи легше. Колумбійка, що практично мала перемогу в кишені, зламалась психологічно. І Снігур просто дотиснула її та довела протистояння до перемоги.
Тепер у другому раунді кваліфікації українка зіграє проти Барбори Паліцової з Чехії (179-та ракетка світу). Суперниця на старті відбору пройшла Сімону Вальтер зі Швейцарії.
Снігур уп'яте в кар'єрі виступає у кваліфікації Australian Open. Минулого року вона вперше вийшла в основний турнір, де в 1/64 фіналу поступилася американці Алісії Паркс.
У першому раунді кваліфікації зіграє ще одна українка – Анастасія Соболєва (209-та в рейтингу WTA). Її матч проти Вікторії Голубіч зі Швейцарії вже декілька разів переносився через дощ.
В основі Відкритого чемпіонату Австралії стартують п'ять українок: Марта Костюк, Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна та Юлія Стародубцева.
Раніше повідомили, що Костюк, Світоліна та інші українки отримають рекордні призові на Australian Open 2025.
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