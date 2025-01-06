Australian Open 2025: первая украинка стартовала на турнире с победы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча .

Australian Open 2025. Квалификация. 1-й раунд

Дарья Снигур - Эмилиана Аранго - 3:6, 7:5, 6:3

Украинка, занимающая в рейтинге WTA 139-ю строчку играла против 160-й ракетки мира из Колумбии. Это была первая встреча соперниц. Матч длился более двух часов.

После проигрыша в первой партии Снигур побеждала во второй со счетом 3:1. Но затем произошел провал: украинка отдала сопернице четыре гейма подряд. Дошло до того, что Аранго при счете 5:3 в свою пользу получила матчбол. Однако Снигур героически отыгралась на приеме. А потом уже сама забрала три гейма подряд.

В решающей партии было уже немного легче. Колумбийка, которая практически имела победу в кармане, сломалась психологически. И Снигур просто дожала ее и довела противостояние до победы.

Теперь во втором раунде квалификации украинка сыграет против Барборы Палицовой из Чехии (179-я ракетка мира). Соперница на старте отбора прошла Симону Вальтер из Швейцарии.

Снигур в пятый раз в карьере выступает в квалификации Australian Open. В прошлом году она впервые вышла в основной турнир, где в 1/64 финала уступила американке Алисии Паркс.

В первом раунде квалификации сыграет еще одна украинка - Анастасия Соболева (209-я в рейтинге WTA). Ее матч против Виктории Голубич из Швейцарии уже несколько раз переносился из-за дождя.

В основе Открытого чемпионата Австралии стартуют пять украинок: Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева.