Australian Open 2025. Костюк, Світоліна та інші українки отримають рекордні призові: назвали точні суми

Загальний призовий фонд складе 96,5 млн австралійських доларів (приблизно – 60 млн доларів США). Це майже на 12% більше, ніж у 2024 році.

Переможці чоловічого та жіночого одиночних розрядів отримають цього року по 3,5 млн австралійських доларів (2,2 млн доларів США) кожен. Призові також збільшаться на всіх стадіях турніру.

Загалом за останні десять років розмір призового фонду змагання виріс на 119%. У 2015-му він становив 44 млн австралійських доларів.

Призові Australian Open за раундами (в австралійських доларах*)

Кваліфікація (чоловіки та жінки)

Перше коло – A$ 35 000

– A$ 35 000 Друге коло – A$ 49 000

– A$ 49 000 Третє коло – A$ 72 000

Одиночний розряд (чоловіки та жінки)

1/64 фіналу – A$ 132 000

– A$ 132 000 1/32 фіналу – A$ 200 000

– A$ 200 000 1/16 фіналу – A$ 290 000

– A$ 290 000 1/8 фіналу – A$ 420 000

– A$ 420 000 Чвертьфінал – A$ 665 000

– A$ 665 000 Півфінал – A$ 1 100 000

– A$ 1 100 000 Фіналіст – A$ 1 900 000

– A$ 1 900 000 Переможець – A$ 3 500 000

Парний розряд (чоловіки та жінки – на пару)

1/32 фіналу – A$ 40 000

– A$ 40 000 1/16 фіналу – A$ 58 000

– A$ 58 000 1/8 фіналу – A$ 82 000

– A$ 82 000 Чвертьфінал – A$ 142 000

– A$ 142 000 Півфінал – A$ 250 000

– A$ 250 000 Фіналісти – A$ 440 000

– A$ 440 000 Переможці – A$ 810 000

Змішаний парний розряд (на пару)

Перший раунд – A$ 6 250

– A$ 6 250 1/8 фіналу – A$ 12 000

– A$ 12 000 Чвертьфінал – A$ 24 000

– A$ 24 000 Півфінал – A$ 45 000

– A$ 45 000 Фіналісти – A$ 85 000

– A$ 85 000 Переможці – A$ 150 000

*Один Австралійський долар – 0,62 долара США

Фото: Центральний корт арени "Мельбурн-Парк", на якому відбудуться фінальні матчі (x.com/australianopen)

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