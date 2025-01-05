Australian Open 2025. Костюк, Світоліна та інші українки отримають рекордні призові: назвали точні суми

Організатори першого тенісного мейджора 2025 року – Відкритого чемпіонату Австралії – назвали суми призових, які отримають учасники турніру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.
Загальний призовий фонд складе 96,5 млн австралійських доларів (приблизно – 60 млн доларів США). Це майже на 12% більше, ніж у 2024 році.
Переможці чоловічого та жіночого одиночних розрядів отримають цього року по 3,5 млн австралійських доларів (2,2 млн доларів США) кожен. Призові також збільшаться на всіх стадіях турніру.
Загалом за останні десять років розмір призового фонду змагання виріс на 119%. У 2015-му він становив 44 млн австралійських доларів.
Призові Australian Open за раундами (в австралійських доларах*)
Кваліфікація (чоловіки та жінки)
Одиночний розряд (чоловіки та жінки)
Парний розряд (чоловіки та жінки – на пару)
Змішаний парний розряд (на пару)
*Один Австралійський долар – 0,62 долара США
Фото: Центральний корт арени "Мельбурн-Парк", на якому відбудуться фінальні матчі (x.com/australianopen)
Матчі кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії відбудуться з 6 до 12 січня. Ігри основного турніру пройдуть з 12 до 26 січня.
Україну на турнірі в Мельбурні представлять:
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