Australian Open 2025. Костюк, Свитолина и другие украинки получат рекордные призовые: назвали точные суммы

Организаторы первого теннисного мэйджора 2025 года - Открытого чемпионата Австралии - назвали суммы призовых, которые получат участники турнира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.
Общий призовой фонд составит 96,5 млн австралийских долларов (примерно - 60 млн долларов США). Это почти на 12% больше, чем в 2024 году.
Победители мужского и женского одиночных разрядов получат в этом году по 3,5 млн австралийских долларов (2,2 млн долларов США) каждый. Призовые также увеличатся на всех стадиях турнира.
В целом за последние десять лет размер призового фонда соревнования вырос на 119%. В 2015-м он составлял 44 млн австралийских долларов.
Призовые Australian Open по раундам (в австралийских долларах*)
Квалификация (мужчины и женщины)
Одиночный разряд (мужчины и женщины)
Парный разряд (мужчины и женщины - на пару)
Смешанный парный разряд (на пару)
*Один Австралийский доллар - 0,62 доллара США
Фото: Центральный корт арены "Мельбурн-Парк", на котором состоятся финальные матчи (x.com/australianopen)
Матчи квалификации Открытого чемпионата Австралии состоятся с 6 по 12 января. Игры основного турнира пройдут с 12 по 26 января.
Украину на турнире в Мельбурне представят:
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