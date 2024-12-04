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Костюк, Ястремська та інші українки обрали турніри на старті сезону-2025

Австралія, Середа 04 грудня 2024 12:48
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Костюк, Ястремська та інші українки обрали турніри на старті сезону-2025 Фото: Даяна Ястремська (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Провідні українські тенісистки визначилися зі змаганнями, якими відкриють новий сезон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Одразу троє вітчизняних спортсменок заявились на турнір WTA 500 в австралійському Брісбені. Тут зіграють перша, третя та четверта ракетки України – відповідно Марта Костюк (18-та у світі), Даяна Ястремська (33-тя) та Ангеліна Калініна (57-ма).

Змагання стартує ще в поточному році (30 грудня) а завершиться вже в новому – 5 січня. Призовий фонд – 1 мільйон 190 тисяч доларів.

Першою сіяною буде лідер світового рейтингу – "нейтральна" Аріна Соболенко. Торік вона дійшла до фіналу, де програла Єлені Рибакіній з Казахстану. Крім неї у Брісбені зіграють ще три тенісистки з топ-10 – американки Джесіка Пегула (7) та Емма Наварро (8), а також "нейтральна" Дар'я Касаткіна (9).

Минулий сезон Костюк, Ястремська та Калініна також відкрили в Брісбені. Костюк завершила виступи у другому раунді. Ястремська пройшла кваліфікацію, але вилетіла вже в стартовому раунді основи. Калініна розпочала з другого кола, де одразу ж і програла.

Паралельно з турніром у Брісбені, пройдуть змагання категорії WTA 250 в новозеландському Окленді. Його призовий фонд – 275 тисяч доларів.

Тут в основній сітці гарантувала собі участь п'ята вітчизняна ракетка – Юлія Стародубцева (100-та у світі). Очолює заявковий список – 21-ша в світовому рейтингу Медісон Кіс (США). Також візьмуть участь представниці топ-50 – бельгійка Елісе Мертенс (№24), американка Аманда Анісімова (№36), новозеландка Лулу Сун (№40) та данка Клара Таусон (№50).

Чинною чемпіонкою змагань в Окленді є американка Корі Гауфф, яка у фіналі обіграла українку Еліну Світоліну. Цього разу ні Гауфф, ні Світоліної у заявці немає.

На Зеленому континенті провідні тенісисти готуються до першого мейджору сезону – Australian Open, який відбудеться 12-26 січня в Мельбурні. Перед головним зимовим змаганням, у Австралії пройдуть ще два турніри – в Аделаїді (WTA 500) та Хобарті (WTA 250).

Коли відбудуться турніри Grand Slam у 2025 році

  • Australian Open (Мельбурн, Австралія) – 12 - 26 січня
  • "Ролан Гаррос" (Париж, Франція) – 26 травня - 8 червня
  • Вімблдонський турнір (Вімблдон, Велика Британія) – 30 червня - 13 липня
  • US Open (Нью-Йорк, США) – 25 серпня - 7 вересня

Раніше повідомили, що четверта ракетка України додала в рейтингу WTA.

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Теніс Еліна Світоліна Марта Костюк Даяна Ястремська
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