Australian Open 2025: Костюк, Свитолина и еще две украинки гарантировали себе участие в "основе"
Организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису обнародовали список спортсменок, вошедших в основную сетку первого мейджора сезона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на tennis.com.au
Среди игроков, которые гарантировали себе участие, четыре украинки. Это Марта Костюк (18-я ракетка мира), Элина Свитолина (23-я), Даяна Ястремская (33-я) и Ангелина Калинина (57-я).
Представительство может увеличиться за счет Юлии Стародубцевой (100-я в мировом рейтинге). Украинка - под четвертым номером в резервном списке. В случае отказов по каким-либо причинам четырех участниц, она также начнет соревнования в компании сильнейших. В противном случае - придется проходить квалификацию.
Australian Open-2025: что известно
113-й розыгрыш ежегодного турнира серии Большого шлема начнется 6 января поединками квалификационного турнира. Матчи основных сеток пройдут 12-26 января.
Турнир пройдет в Мельбурне на кортах спортивного комплекса "Мельбурн-Парк". Традиционно будут выявлены победители в пяти разрядах: в двух одиночных и трех парных. Призовой фонд чемпионата – 86,5 миллиона австралийских долларов (примерно 55 млн долларов США).
В прошлом сезоне украинки установили на австралийском мейджоре несколько национальных достижений. Впервые сразу две представительницы нашей страны – Костюк и Ястремская – сыграли в четвертьфинале. Ястремская стала первой украинкой, вышедшей на Australian Open в полуфинал в одиночном разряде. А в парном женском разряде Людмила Киченок вместе с Еленой Остапенко из Латвии играли в финале.
В 2024 году титулы завоевали:
Мужской одиночный разряд – Янник Зиннер (Италия)
Женский одиночный разряд – Арина Соболенко
Мужской парный разряд – Рохан Бопанна (Индия)/Мэттью Эбден (Австралия)
Женский парный разряд – Се Шувэй (Тайвань)/Элисе Мертенс (Бельгия)
Смешанный парный разряд – Се Шувэй (Тайвань)/Ян Зелинский (Польша)
Фото: Центральный корт "Мельбурн-Парк", на котором состоятся финальные матчи (x.com/australianopen)
Ранее сообщили, какие турниры ведущие украинские теннисистки выбрали на старте сезона-2025.
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