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Australian Open 2025: Костюк, Свитолина и еще две украинки гарантировали себе участие в "основе"

Мельбурн, Суббота 07 декабря 2024 12:38
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Australian Open 2025: Костюк, Свитолина и еще две украинки гарантировали себе участие в "основе" Фото: Элина Свитолина (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису обнародовали список спортсменок, вошедших в основную сетку первого мейджора сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на tennis.com.au

Среди игроков, которые гарантировали себе участие, четыре украинки. Это Марта Костюк (18-я ракетка мира), Элина Свитолина (23-я), Даяна Ястремская (33-я) и Ангелина Калинина (57-я).

Представительство может увеличиться за счет Юлии Стародубцевой (100-я в мировом рейтинге). Украинка - под четвертым номером в резервном списке. В случае отказов по каким-либо причинам четырех участниц, она также начнет соревнования в компании сильнейших. В противном случае - придется проходить квалификацию.

Australian Open-2025: что известно

113-й розыгрыш ежегодного турнира серии Большого шлема начнется 6 января поединками квалификационного турнира. Матчи основных сеток пройдут 12-26 января.

Турнир пройдет в Мельбурне на кортах спортивного комплекса "Мельбурн-Парк". Традиционно будут выявлены победители в пяти разрядах: в двух одиночных и трех парных. Призовой фонд чемпионата – 86,5 миллиона австралийских долларов (примерно 55 млн долларов США).

В прошлом сезоне украинки установили на австралийском мейджоре несколько национальных достижений. Впервые сразу две представительницы нашей страны – Костюк и Ястремская – сыграли в четвертьфинале. Ястремская стала первой украинкой, вышедшей на Australian Open в полуфинал в одиночном разряде. А в парном женском разряде Людмила Киченок вместе с Еленой Остапенко из Латвии играли в финале.

В 2024 году титулы завоевали:

Мужской одиночный разряд – Янник Зиннер (Италия)

Женский одиночный разряд – Арина Соболенко

Мужской парный разряд – Рохан Бопанна (Индия)/Мэттью Эбден (Австралия)

Женский парный разряд – Се Шувэй (Тайвань)/Элисе Мертенс (Бельгия)

Смешанный парный разряд – Се Шувэй (Тайвань)/Ян Зелинский (Польша)

Australian Open 2025: Костюк, Свитолина и еще две украинки гарантировали себе участие в &quot;основе&quot;

Фото: Центральный корт "Мельбурн-Парк", на котором состоятся финальные матчи (x.com/australianopen)

Ранее сообщили, какие турниры ведущие украинские теннисистки выбрали на старте сезона-2025.

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Теннис Элина Свитолина Australian Open Марта Костюк Даяна Ястремская
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