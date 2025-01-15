Australian Open-2025: Костюк першою з українок пробилась до третього кола

Australian Open-2025, Друге коло

Марта Костюк – Юле Німайєр – 6:3, 6:0

Українка, яка в рейтингу WTA посідає 18-ту сходинку, зустрічалась з 93-ю ракеткою світу – німкенею Німайєр. Це була перша зустріч суперниць.

У черговий раз в розклад матчів внесла корективи погода. Старт поєдинку Костюк – Німайєр був запланований на 7:30 за Києвом. Однак через сильний дощ його перенесли на три з половиною години.

У стартовій партії українка взяла п'ять геймів поспіль. Однак, після такого провального старту німкеня трохи оговталась та наприкінці зуміла нав'язати боротьбу. Вона взяла дві свої подачі та навіть здобула очко, коли подавала українка. Втім, запас у Костюк був значний і вона спокійно довела сет до перемоги – 6:3.

У другому сеті в українки проблем взагалі не було. Забравши його в суху, Костюк впевнено вийшла до наступного раунду турніру. Поєдинок тривав 1 годину та 6 хвилин.

Українська тенісистка четвертий сезон поспіль зіграє у третьому раунді змагань у Мельбурні. Вона зустрінеться з переможницею протистояння Паула Бадоса (Іспанія, WTA 12) -- Талія Гібсон (Австралія, WTA 150). Минулого року Костюк вдалося дійти до чвертьфіналу.

16 січня свої поєдинки в рамках друого кола змагань проведуть Еліна Світоліна та Даяна Ястремська. Світоліна зустрінеться з американкою Керолайн Доулгайд (WTA 83), а Ястремська – з Данкою Ковінич (Чорногорія, WTA 1289).