ua en ru
Чт, 18 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Australian Open-2024: українець Молчанов вийшов у друге коло парних змагань

Мельбурн, Четвер 18 січня 2024 12:29
UA EN RU
Australian Open-2024: українець Молчанов вийшов у друге коло парних змагань Фото: Денис Молчанов вдало розпочав на першому в році мейджорі (btu.org.ua)
Автор: Антон Федорців

Український тенісист Денис Молчанов у дуеті зі сербом Ніколою Чачічем здолав стартовий раунд Відкритого чемпіонату Австралії у парному розряді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Australian Open, 1-й раунд, парний розряд, чоловіки

Маклахлан/Нісіока – Молчанов/Чачіч – 1:2 (6:3, 3:6, 5:7)

Українсько-сербська пара в трьох сетах розібралася з дуетом японців у складі Бена Маклахлана та Йосіхіто Нісіоки. Суперники залишили за собою першу партію. Рецепт успіху виявився простим – вони взяли на один брейк більше за Молчанова з Чачічем (2:1).

Ті реваншувалися в другому сеті. Спершу опоненти йшли поруч, обмінявшись до середини партії взятими на подачах одне одного пунктами. Однак, у восьмому геймі Молчанов і Чачіч несподівано легко оформили "під нуль" ще один брейк і в наступному закрили сет.

У вирішальній партії і японська пара, і українсько-сербський дует поставили передусім на власні подачі. Ключовим став аж одинадцятий гейм, коли неминучим став виглядати тай-брейк. Молчанов і Чачіч дотиснули японців на чужій подачі, а потім із другої спроби реалізували матчбол на своїй.

У наступному колі українець і серб зустрінуться з парою хорвата Івана Додіга та Остіна Крайчека зі США. На турнірі вони отримали перший номер посіву. У стартовому раунді дует балканця і американця здолав серба Міоміра Кецмановіча та нейтрального росіянина Романа Сафіулліна (3:6, 6:1, 6:2).

До слова, українка Світоліна в двох сетах здолала болгарку Томову в другому колі мейджора.

Нагадаємо, раніше пригадали найзнаковіші виступи українських тенісистів на Australian Open.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Australian Open Теннис
NEWS
РФ випустила по Україні десятки "шахедів" і ракети: скільки цілей збила ППО
РФ випустила по Україні десятки "шахедів" і ракети: скільки цілей збила ППО
DAILY
Чому військовим досі складно отримати статус УБД і навіщо він потрібен
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel Чому військовим досі складно отримати статус УБД і навіщо він потрібен