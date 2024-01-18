Australian Open-2024: українець Молчанов вийшов у друге коло парних змагань

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Australian Open, 1-й раунд, парний розряд, чоловіки

Маклахлан/Нісіока – Молчанов/Чачіч – 1:2 (6:3, 3:6, 5:7)

Українсько-сербська пара в трьох сетах розібралася з дуетом японців у складі Бена Маклахлана та Йосіхіто Нісіоки. Суперники залишили за собою першу партію. Рецепт успіху виявився простим – вони взяли на один брейк більше за Молчанова з Чачічем (2:1).

Ті реваншувалися в другому сеті. Спершу опоненти йшли поруч, обмінявшись до середини партії взятими на подачах одне одного пунктами. Однак, у восьмому геймі Молчанов і Чачіч несподівано легко оформили "під нуль" ще один брейк і в наступному закрили сет.

У вирішальній партії і японська пара, і українсько-сербський дует поставили передусім на власні подачі. Ключовим став аж одинадцятий гейм, коли неминучим став виглядати тай-брейк. Молчанов і Чачіч дотиснули японців на чужій подачі, а потім із другої спроби реалізували матчбол на своїй.

У наступному колі українець і серб зустрінуться з парою хорвата Івана Додіга та Остіна Крайчека зі США. На турнірі вони отримали перший номер посіву. У стартовому раунді дует балканця і американця здолав серба Міоміра Кецмановіча та нейтрального росіянина Романа Сафіулліна (3:6, 6:1, 6:2).