Australian Open-2024. Нейтральний росіянин із несподіваним камбеком вийшов у фінал

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Australian Open, 1/2 фіналу, чоловіки

Медвєдєв – Звєрєв – 3:2 (5:7, 3:6, 7:6, 7:6, 6:3)

У першому сеті німець шокував нейтрального спортсмена чотирма набраними пунктами поспіль. Медвєдєв спробував нав'язати конкуренцію і навіть зумів зрівняти рахунок під завісу партії (5:5). Однак, Звєрєв зі ще одним брейком і успіхом на власній подачі завершив сет на власну користь.

Ще простіше для нього склався другий. Росіянин витримав темп німецького тенісиста лише на першому відрізку. Натомість далі Звєрєв оформив два брейки та закрив партію сет за 45 хвилин. Медвєдєв же в цей момент протистояння виглядав повністю приреченим.

Та в третій партії російський тенісист зумів повернутися до гри. Він на рівних відіграв зі Звєрєвим увесь сет, зосередившись на власних подачах. Такий перебіг подій прогнозовано призвів до тай-брейку. Там сильнішим виявився Медвєдєв. За тим же сценарієм промайнув і четвертий сет, де нейтральний росіянин знову дотиснув опонента на тай-брейку.

У п'ятій партії інтрига втрималася до середини сету. У п'ятому геймі Медвєдєв оформив брейк, а в дев'ятому геймі на подачі німця набрав вирішальне очко та завершив вольовою перемогою матч, що тривав 4 години 22 хвилини. У фіналі росіянин зустрінеться з італійцем Янніком Зіннером.