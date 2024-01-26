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Australian Open-2024. Нейтральный россиянин с неожиданным камбэком вышел в финал

Мельбурн, Пятница 26 января 2024 15:14
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Australian Open-2024. Нейтральный россиянин с неожиданным камбэком вышел в финал Фото: Даниил Медведев провел 4,5 часа на корте (twitter.com/AustralianOpen)
Автор: Антон Федорцив

Российский теннисист Даниил Медведев в полуфинале Открытого чемпионата Австралии в пяти сетах одолел представителя Германии Алекса Зверева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Australian Open, 1/2 финала, мужчины

Медведев – Зверев – 3:2 (5:7, 3:6, 7:6, 7:6, 6:3)

В первом сете немец шокировал нейтрального спортсмена четырьмя набранными пунктами подряд. Медведев попытался навязать конкуренцию и сумел сравнять счет под занавес партии (5:5). Однако Зверев с еще одним брейком и успехом на собственной подаче завершил сет в собственную пользу.

Еще проще для него сложился второй. Россиянин выдержал темп немецкого теннисиста только на первом отрезке. Зато Зверев оформил два брейка и закрыл партию сет за 45 минут. Медведев же в этот момент противостояния выглядел полностью обреченным.

Но в третьей партии российский теннисист сумел вернуться в игру. Он на равных отыграл со Зверевым весь сет, сосредоточившись на собственных подачах. Такой ход событий прогнозируемо привел к тай-брейку. Там сильнее оказался Медведев. По тому же сценарию состоялся и четвертый сет, где нейтральный россиянин снова дожал оппонента на тай-брейке.

В пятой партии интрига удержалась до середины сета. В пятом гейме Медведев оформил брейк, а в девятом гейме на подаче немца набрал решающее очко и завершил волевой победой матч, длившийся 4 часа 22 минуты. В финале россиянин встретится с итальянцем Янником Зиннером.

К слову, ранее Джокович потерпел поражение от Зиннера в первом полуфинале мэйджора.

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