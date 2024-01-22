UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Australian Open-2024: дві українки, фаворити і сенсації склали чвертьфінальні пари турніру

Фото: Марта Костюк уперше в кар'єрі потрапила до вісімки найкращих на мейджорах (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

На Відкритому чемпіонаті Австралії визначилися всі учасники 1/4 фіналу в жіночому та чоловічому одиночному розрядах. Серед них – українські тенісистки Марта Костюк і Даяна Ястремська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.

Першою на корті з'явиться Костюк. Українка у вівторок вранці протистоятиме одній з головних претенденток на титул – американці Корі Гауфф. У наступному ж чвертьфіналі ще одна фаворитка – Аріна Сабаленко з Білорусі – екзаменуватиме чешку Барбору Крейчікову.

У середу ж зіграють ще два поєдинки 1/4 фіналу. Для початку нейтральна росіянка Анна Калінская зустрінеться з Ціньвень Чжен із Китаю. Натомість Ястремська протистоятиме чешці Лінді Носковій, яка пробилася до вісімки найкращих на відмові українки Еліни Світоліної.

Усі пари 1/4 фіналу в жіночому одиночному розряді:

  • Костюк – Гауфф, 23 січня, не раніше 04:00
  • Крейчікова – Сабаленко, 23 січня, не раніше 10:00
  • Калінская – Чжен, 24 січня, не раніше 02:00
  • Носкова – Ястремська, 24 січня, не раніше 02:00

 

 

Перший номер рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів Новак Джоковіч у чвертьфіналі зустрінеться з американцем Тейлором Фріцом. Натомість італієць Яннік Зіннер намагатиметься відправити додому росіянина Андрєя Рубльова. Ці матчі відбудуться 23 січня.

Натомість наступного дня іспанець Карлос Алькарас протистоятиме німцю Алексу Звєрєву. Останніми путівку в півфінал розіграють польський тенісист Губерт Гуркач і ще один нейтральний росіянин – Даніїл Медвєдєв.

Усі пари 1/4 фіналу в чоловічому одиночному розряді:

  • Джоковіч – Фріц, 23 січня, не раніше 05:30
  • Зіннер – Рубльов, 23 січня, не раніше 11:30
  • Звєрєв – Алькарас, 24 січня, не раніше 02:00
  • Гуркач – Медвєдєв, 24 січня, не раніше 02:00

 

Нагадаємо, українка Ястремська пробилася в чвертьфінал Australian Open в одиночному розряді.

До слова, раніше пригадали найзнаковіші виступи українських тенісистів на Australian Open.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новак ДжоковичAustralian OpenМарта КостюкДаяна ЯстремськаТеннис