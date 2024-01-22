Australian Open-2024: дві українки, фаворити і сенсації склали чвертьфінальні пари турніру
На Відкритому чемпіонаті Австралії визначилися всі учасники 1/4 фіналу в жіночому та чоловічому одиночному розрядах. Серед них – українські тенісистки Марта Костюк і Даяна Ястремська.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.
Першою на корті з'явиться Костюк. Українка у вівторок вранці протистоятиме одній з головних претенденток на титул – американці Корі Гауфф. У наступному ж чвертьфіналі ще одна фаворитка – Аріна Сабаленко з Білорусі – екзаменуватиме чешку Барбору Крейчікову.
У середу ж зіграють ще два поєдинки 1/4 фіналу. Для початку нейтральна росіянка Анна Калінская зустрінеться з Ціньвень Чжен із Китаю. Натомість Ястремська протистоятиме чешці Лінді Носковій, яка пробилася до вісімки найкращих на відмові українки Еліни Світоліної.
Усі пари 1/4 фіналу в жіночому одиночному розряді:
- Костюк – Гауфф, 23 січня, не раніше 04:00
- Крейчікова – Сабаленко, 23 січня, не раніше 10:00
- Калінская – Чжен, 24 січня, не раніше 02:00
- Носкова – Ястремська, 24 січня, не раніше 02:00
Перший номер рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів Новак Джоковіч у чвертьфіналі зустрінеться з американцем Тейлором Фріцом. Натомість італієць Яннік Зіннер намагатиметься відправити додому росіянина Андрєя Рубльова. Ці матчі відбудуться 23 січня.
Натомість наступного дня іспанець Карлос Алькарас протистоятиме німцю Алексу Звєрєву. Останніми путівку в півфінал розіграють польський тенісист Губерт Гуркач і ще один нейтральний росіянин – Даніїл Медвєдєв.
Усі пари 1/4 фіналу в чоловічому одиночному розряді:
- Джоковіч – Фріц, 23 січня, не раніше 05:30
- Зіннер – Рубльов, 23 січня, не раніше 11:30
- Звєрєв – Алькарас, 24 січня, не раніше 02:00
- Гуркач – Медвєдєв, 24 січня, не раніше 02:00
Нагадаємо, українка Ястремська пробилася в чвертьфінал Australian Open в одиночному розряді.
До слова, раніше пригадали найзнаковіші виступи українських тенісистів на Australian Open.
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