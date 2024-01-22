Australian Open-2024: дві українки, фаворити і сенсації склали чвертьфінальні пари турніру

На Відкритому чемпіонаті Австралії визначилися всі учасники 1/4 фіналу в жіночому та чоловічому одиночному розрядах. Серед них – українські тенісистки Марта Костюк і Даяна Ястремська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань .

Першою на корті з'явиться Костюк. Українка у вівторок вранці протистоятиме одній з головних претенденток на титул – американці Корі Гауфф. У наступному ж чвертьфіналі ще одна фаворитка – Аріна Сабаленко з Білорусі – екзаменуватиме чешку Барбору Крейчікову.

У середу ж зіграють ще два поєдинки 1/4 фіналу. Для початку нейтральна росіянка Анна Калінская зустрінеться з Ціньвень Чжен із Китаю. Натомість Ястремська протистоятиме чешці Лінді Носковій, яка пробилася до вісімки найкращих на відмові українки Еліни Світоліної.

Усі пари 1/4 фіналу в жіночому одиночному розряді:

Костюк – Гауфф, 23 січня, не раніше 04:00

Крейчікова – Сабаленко, 23 січня, не раніше 10:00

Калінская – Чжен, 24 січня, не раніше 02:00

Носкова – Ястремська, 24 січня, не раніше 02:00

Перший номер рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів Новак Джоковіч у чвертьфіналі зустрінеться з американцем Тейлором Фріцом. Натомість італієць Яннік Зіннер намагатиметься відправити додому росіянина Андрєя Рубльова. Ці матчі відбудуться 23 січня.

Натомість наступного дня іспанець Карлос Алькарас протистоятиме німцю Алексу Звєрєву. Останніми путівку в півфінал розіграють польський тенісист Губерт Гуркач і ще один нейтральний росіянин – Даніїл Медвєдєв.

Усі пари 1/4 фіналу в чоловічому одиночному розряді: