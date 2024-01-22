Australian Open-2024: две украинки, фавориты и сенсации составили пары 1/4 финала турнира

На Открытом чемпионате Австралии определились все участники 1/4 финала в женском и мужском одиночном разрядах. Среди них – украинские теннисистки Марта Костюк и Даяна Ястремская.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований .

Первой на корте появится Костюк. Украинка во вторник утром будет противостоять одной из главных претенденток на титул – американке Кори Гауфф. В следующем же четвертьфинале еще одна фаворитка – Арина Соболенко из Беларуси – будет экзаменовать чешку Барборуй Крейчикову.

В среду же сыграют еще два поединка 1/4 финала. Для начала нейтральная россиянка Анна Калинская встретится с Циньвэнь Чжэн из Китая. Ястремская же будет противостоять чешке Линди Носковой, которая пробилась в восьмерку лучших на отказе украинки Элины Свитолиной.

Все пары 1/4 финала в женском одиночном разряде:

Костюк – Гауфф, 23 января, не раньше 04:00

Крейчикова – Соболенко, 23 января, не раньше 10:00

Калинская – Чжэн, 24 января, не ранее 02:00

Носкова – Ястремская, 24 января, не раньше 02:00

Первый номер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов Новак Джокович в четвертьфинале встретится с американцем Тейлором Фрицем. В свою очередь итальянец Янник Зиннер попытается отправить домой россиянина Андрея Рублева. Эти матчи состоятся 23 января.

На следующий день испанец Карлос Алькарас будет противостоять немцу Алексу Звереву. Последними путевку в полуфинал разыграют польский теннисист Хуберт Хуркач и еще один нейтральный россиянин – Даниил Медведев.

Все пары 1/4 финала в мужском одиночном разряде: