Australian Open-2023: Байндль у трьох сетах вибила росіянку Рахімову

Australian Open-2023, 1-й раунд, жінки

Рахімова – Байндль – 1:2 (5:7, 7:6, 1:6)

Розпочали опонентки на рівних, сфокусувавшись на власних подачах. У середині партії українка обмінялася брейками з російською тенісисткою. Вирішальний крок до перемоги в сеті Байндль зробила за рахунку 5:5. Вона ззовні легко оформила брейк, а потім із третьої спроби реалізувала сет-пойнт на власній подачі.

На старті другої партії українка продовжила володіти ініціативою. З брейком вона повела (2:0), але поступово Рахімова вирівняла становище. А в середині партії росіянка навіть зуміла зрівняти рахунок. Зрештою, справа дійшла до затяжного тай-брейку, під час якого Байндль відіграла два сет-пойнти, та все ж поступилася (8:10).

Зате третій сет став повним тріумфом української тенісистки. Вона зуміла виграти п'ять геймів поспіль (2 брейки) і з невеликим перепочинком закрила сет на власній подачі за якихось 38 хвилин. Банйдль уперше в кар'єрі вийшла в 2-й раунду Australian Open.

Там суперницею 28-річної українки стане переможниця протистояння бразилійки Пігоссі та американки Макнеллі. Стадія 1/32 фіналу мейджора розпочнеться 18 січня.