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Australian Open-2023: Байндль в трех сетах выбила россиянку Рахимову

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Мельбурн, Понедельник 16 января 2023 09:38
Australian Open-2023: Байндль в трех сетах выбила россиянку Рахимову Фото: Екатерина Байндль пробилась во второй раунд в Мельбурне (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Екатерина Байндль присоединилась к двум соотечественницам во втором круге Открытого чемпионата Австралии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Australian Open-2023, 1-й раунд, женщины

Рахимова – Байндль – 1:2 (5:7, 7:6, 1:6)

Начали оппоненты на равных, сфокусировавшись на своих подачах. В середине партии украинка обменялась брейками с российской теннисисткой. Решающий шаг к победе в сете Байндль совершила при счете 5:5. Она внешне легко оформила брейк, а затем с третьей попытки реализовала сет-пойнт на собственной подаче.

На старте второй партии украинка продолжила владеть инициативой. С брейком она повела (2:0), но постепенно Рахимова выровняла положение. А в середине партии россиянка даже сумела сравнять счет. В конце концов дело дошло до затяжного тай-брейка, во время которого Байндль отыграла два сет-пойнта, но все же уступила (8:10).

Но третий сет стал полным триумфом украинской теннисистки. Она сумела выиграть пять геймов подряд (2 брейка) и с небольшой передышкой закрыла сет на собственной подаче за каких-то 38 минут. Банйдль впервые в карьере вышла во 2-й раунд Australian Open.

Там соперницей 28-летней украинки станет победительница противостояния бразильянки Пигосси и американки Макнелли. Стадия 1/32 финала мэйджора начнется 18 января.

К слову, украинки Костюк и Калинина пробились во второй раунд Australian Open-2023.

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