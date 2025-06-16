AUKUS під загрозою? Прем'єр Австралії розкрив, що скаже Трампу на G7

Як очікується, у вівторок Альбанезе вперше зустрінеться з Трампом на полях саміту G7. Під час переговорів вони обговорюватимуть мита, а також позачерговий перегляд Вашингтоном договору AUKUS про передачу атомних підводних човнів Австралії.

"Наявність в Австралії, Великої Британії та США більшої кількості атомних підводних човнів... зробить Індо-Тихоокеанський регіон безпечнішим", - заявив Альбанезе журналістам у Калгарі.

Він підкреслив, що це в інтересах Сполучених Штатів. Також прем'єр повідомив, що розповість Трампу:

про фінансову підтримку, яку Австралія надає промисловим потужностям США (для будівництва нових підводних човнів);

про доступ американського підводного флоту до ремонтних верфей Австралії;

про суттєву військову присутність Саша в місті Дарвін на півночі Австралії.

За словами Альбанезе, Австралія є надійним партнером США в Тихоокеанському регіоні, а саме - зі сприяння миру і безпеці.

Зазначається, що Альбанезе відмовився взяти зобов'язання збільшити витрати на оборону з 2% до 3,5% ВВП. Він заявив, що замість цього Австралія витратить стільки, скільки необхідно для забезпечення обороноздатності країни.

Також Reuters додало, що в США експортується 10% сталі та алюмінію з Австралії. За словами Альбанезе, на зустрічі він порушить питання про тарифи Трампа на цей сектор, які країна розглядає як "акти економічного самознищення".

"Експорт туди, як і раніше, здійснюється, просто за нього тепер платять більше", - сказав Альбанезе журналістам.