AUKUS під загрозою? Прем'єр Австралії розкрив, що скаже Трампу на G7

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе переконуватиме США залишатися в угоді AUKUS. На зустрічі з президентом Дональдом Трампом він підкреслить її переваги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як очікується, у вівторок Альбанезе вперше зустрінеться з Трампом на полях саміту G7. Під час переговорів вони обговорюватимуть мита, а також позачерговий перегляд Вашингтоном договору AUKUS про передачу атомних підводних човнів Австралії.
"Наявність в Австралії, Великої Британії та США більшої кількості атомних підводних човнів... зробить Індо-Тихоокеанський регіон безпечнішим", - заявив Альбанезе журналістам у Калгарі.
Він підкреслив, що це в інтересах Сполучених Штатів. Також прем'єр повідомив, що розповість Трампу:
За словами Альбанезе, Австралія є надійним партнером США в Тихоокеанському регіоні, а саме - зі сприяння миру і безпеці.
Зазначається, що Альбанезе відмовився взяти зобов'язання збільшити витрати на оборону з 2% до 3,5% ВВП. Він заявив, що замість цього Австралія витратить стільки, скільки необхідно для забезпечення обороноздатності країни.
Також Reuters додало, що в США експортується 10% сталі та алюмінію з Австралії. За словами Альбанезе, на зустрічі він порушить питання про тарифи Трампа на цей сектор, які країна розглядає як "акти економічного самознищення".
"Експорт туди, як і раніше, здійснюється, просто за нього тепер платять більше", - сказав Альбанезе журналістам.
Нагадаємо, прем'єр Британії Кір Стармер теж висловився про угоду, яку було укладено 2021 року. Він заявив, що не сумнівається, що оборонний пакет буде продовжено.
"Це справді важливий проєкт, тому я не маю жодних сумнівів, що він буде просуватися. Це не рідкість для нового уряду - проводити огляд такого проєкту", - сказав Стармер журналістам, вирушаючи на G7.
Детальніше про те, що сказав Стармер, що відомо про угоду AUKUS і як вона працює - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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