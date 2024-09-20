Аукціони по імпорту електроенергії на міждержавному перетині мають бути довгостроковими, - Риженков

"Проблема навіть не в тому, що нам треба імпортувати електроенергію - в Україні ціни не менші, ніж в Європі. Проблема в тому, що аукціони на доступ до перетину ажіотажні, оскільки великим споживачам треба закупити 80% їхнього споживання. А що більша конкуренція за перетин, то більше за нього треба заплатити", – пояснив він.

Він зауважив, часто буває, що компанія платить за перетин більше, ніж за саму електроенергію. Тобто, переплата за електроенергію збільшується удвічі. До того ж, ці аукціони добові, і компанія не може прогнозувати свою діяльність.

"Ми не можемо купити перетин на місяці, півроку, рік і мати прогнозованість. А коли приходимо на аукціон, то викуповуємо перетин за будь-яку ціну, у нас просто немає іншого вибору. Ми неодноразово звертали увагу керівництва країни на цю проблему. Сподіваюсь, нас почують в Міністерстві енергетики. Нам потрібні довгострокові контракти. В ЄС ви маєте прогнозованість на місяці. В Україні – на добу", - каже Риженков.

Раніше енергетичні експерти заявляли, що наразі потужності для імпорту електроенергії в Україну обмежені: міждержавний перетин складає усього 1,7 ГВт, при цьому потреба в електроенергії лише гірничо-металургійного комплексу перевищує цю цифру. Тобто, імпортної електроенергії не вистачає для закриття потреб усієї української промисловості. Ціни на електроенергію через такий дефіцит ажіотажно зростають.