Аукционы по импорту электроэнергии на межгосударственном пересечении должны быть долгосрочными, - Рыженков

"Проблема даже не в том, что нам нужно импортировать электроэнергию - в Украине цены не меньше, чем в Европе. Проблема в том, что аукционы на доступ к пересечению ажиотажны, поскольку крупным потребителям нужно закупить 80% их потребления. А чем больше конкуренция за пересечение, тем больше за него нужно заплатить", – объяснил он.

Он заметил, часто бывает, что компания платит за пересечение больше, чем за саму электроэнергию. То есть переплата за электроэнергию увеличивается вдвое. К тому же эти аукционы суточные, и компания не может прогнозировать свою деятельность.

"Мы не можем купить сечение на месяцы, полгода, год и иметь прогнозируемость. А когда приходим на аукцион, то выкупаем сечение любой ценой, у нас просто нет другого выбора. Мы неоднократно обращали внимание руководства страны на эту проблему. Надеюсь, нас услышат в Министерстве энергетики. Нам нужны долгосрочные контракты. В ЕС у вас есть прогнозируемость на месяцы. В Украине – в сутки", - заявил Ріженков.

Ранее энергетические эксперты заявляли, что в настоящее время мощности для импорта электроэнергии в Украину ограничены: межгосударственное сечение составляет всего 1,7 ГВт, при этом потребность в электроэнергии только горно-металлургического комплекса превышает эту цифру. То есть импортной электроэнергии не хватает для закрытия потребностей всей украинской промышленности. Цены на электроэнергию из-за такого дефицита ажиотажно растут.