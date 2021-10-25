Аукцион для импорта электроэнергии из России и Беларуси состоится по резервному механизму, - "Укрэнерго"

"О порядке восстановления месячных аукционов по резервному механизму будет сообщено дополнительно", - сообщили в компании.

24 октября "Укрэнерго" заявила об отмене аукциона по доступу к межгосударственным сетям для импорта из России и Беларуси.

Основанием стало постановление Окружного админсуда об остановке нового порядка проведения аукционов для распределения доступа к сетям для экспорта электроэнергии в страны Европы.

В "Укрэнерго" отметили, что решение суда не повлияет на распределение доступа к сетям для импорта и экспорта электроэнергии.