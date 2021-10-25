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Аукціон для імпорту електроенергії з Росії і Білорусі відбудеться за резервним механізмом, - "Укренерго"

Автор: Наталія Гурковська

НЕК "Укренерго" проведе аукціон з доступу до міждержавних перетинів для імпорту електроенергії з Росії і Білорусі за резервним механізмом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"Про порядок відновлення місячних аукціонів за резервним механізмом буде повідомлено додатково", - повідомили в компанії.

24 жовтня "Укренерго" заявила про скасування аукціону з доступу до міждержавних мереж для імпорту з Росії і Білорусі.

Підставою стала ухвала Окружного адмінсуду про зупинку нового порядку проведення аукціонів для розподілу доступу до мереж для експорту електроенергії в країни Європи.

В "Укренерго" зазначили, що ухвала суду не вплине на розподіл доступу до мереж для імпорту і експорту електроенергії.

Як повідомлялося, Міністерство енергетики буде робити все для того, щоб не допустити повернення імпорту електроенергії з Росії та Білорусі.

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