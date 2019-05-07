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Аудитория новостных ресурсов резко возросла из-за выборов

Новости » Выборы 2019    07.05.2019 - 14:53
Аудитория новостных ресурсов резко возросла из-за выборов
Иллюстративное фото (flickr.com/european_parliament)

Среди 25 самых популярных сайтов Украины семь - новостные

Проведение выборов президента Украины повлияло на поведение интернет-пользователей и повлекло значительный прирост аудитории новостных ресурсов в апреле 2019 года. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования KantarTNS CMeter.

По данным исследования, 7 из 25 самых популярных сайтов Украины в апреле - новостные ресурсы.

"Самый большой прыжок охвата совершили сайты "РБК-Украина" (17 место против 41 в марте) и "Новое время" (21 ступенька против 64 в марте)", - говорится в сообщении.

По данным исследования, российская социальная сеть "Вконтакте" потеряла еще четыре позиции и оказалась на 20-м месте в ТОП-25 сайтов Украины.

По сравнению с мартом интернет-магазины также потеряли свою аудиторию. Вообще выпал из рейтинга популярный китайский интернет-магазин AliExpress.

Тройка лидеров остается неизменной: Google, Youtube, Facebook

Аудитория новостных ресурсов резко возросла из-за выборов

Как сообщало РБК-Украина, в начале 2019 года из четырех основных видов источников массовой информации подавляющее большинство украинцев отдает предпочтение двум - телевидению (54%) и Интернету (38%).

Напомним, в марте 2019 года самой популярной социальной сетью в Украине является Facebook. За период с мая 2018 года в Украине заметно увеличилось число таких пользователей соцсетей, как Facebook (до 50%), YouTube (30%), Instagram (27%) и существенно уменьшилось количество таких пользователей соцсетей как Одноклассники (6%) и ВКонтакте (10%).

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