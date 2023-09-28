Аудит, що виявив в "Укрнафті" порушення на мільярди гривень, може бути неправдивим

Аудит, замовлений головою державної "Укрнафти" Сергієм Корецьким та ставший інформаційним приводом для звинувачення у порушеннях в компанії за часів попередників, може виявитися неправдивим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook політичного експерта Михайла Шнайдера.

За його словами, згідно із встановленої законом процедурою проведення ревізії, спеціалісти "Укрнафти" висловили заперечення щодо акту ревізії.

Зокрема, на 500 сторінках вони перерахували порушення, яких припустилися спеціалісти Державної аудиторської служби України. Заперечення підлягають вивченню та оцінці з боку служби.

"Таку позицію "підконтрольного" підприємства, яке саме і просило виявити порушення "попередників", ДАСУ сприйняло фактично як образу: аналіз та належне - або хоча б притомне - спростування вказаних заперечень, могло бути значно ускладненим. І це при тому, що під час перевірки ДАСУ "не побачила" зловживань Сергія Корецького щодо безпідставної виплати ним самому собі зарплатні в розмірі, що значно перевищував, передбачений проектом трудового контракту та постановою уряду", - зазначив експерт.

Водночас він звернув увагу, що Корецький особисто підписав листа до ДАСУ про відкликання попередніх заперечень та надав нові уточнені на 19 сторінках разом із додатками, які були відхилені державними аудиторами.

Цим, на його думку, голова "Укрнафти" порушив закон, адже підприємство має подати заперечення на висновки ДАСУ протягом 10 днів після закінчення ревізії.

Проте перші свої заперечення "Укрнафта" направила до ДАСУ 13 липня - в останній можливий день для подачі зауважень з боку підприємства. Таким чином інший лист від 25 липня став доказом спотворення результатів ревізії та неможливості використання акту ревізії правоохоронними органами.

На переконання юристів, такі дії Корецького можуть бути трактовані як зловживання службовим становищем, оскільки фактично призвели до визнання ДАСУ порушень.

"Наслідком цього можуть стати цілком реальні збитки самої "Укрнафти", що є вже відповідальністю її директора. І тут, важко зрозуміти, що могло змусити бізнесмена рівня колишнього керівника WOG, знехтувати всім чим можливо, та задокументувати у такий спосіб власну, не зовсім законну, діяльність", - додає він.