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Аудит, выявивший в "Укрнафте" нарушения на миллиарды гривен, может быть ложным

Четверг 28 сентября 2023 10:10
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Аудит, выявивший в "Укрнафте" нарушения на миллиарды гривен, может быть ложным Фото: достоверность выявившего в "Укрнафте" нарушения на миллиарды гривен аудита подвергли сомнению (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Аудит, заказанный главой государственной "Укрнафты" Сергеем Корецким и ставший информационным поводом для обвинения в нарушениях в компании при предшественниках, может оказаться ложным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook политического эксперта Михаила Шнайдера.

По его словам, согласно установленной законом процедуре проведения ревизии, специалисты "Укрнафты" выразили возражение по акту ревизии.

В частности, на 500 страницах они перечислили нарушения, допущенные специалистами Государственной аудиторской службы Украины. Возражения подлежат изучению и оценке со стороны службы.

"Такую позицию "подконтрольного" предприятия, которое именно и просило выявить нарушение "предшественников", ГАСУ восприняло фактически как оскорбление: анализ и должное - или хотя бы сознание - опровержение указанных возражений, могло быть значительно усложненным. И это при том, что во время во время проверки ГАСУ "не увидела" злоупотреблений Сергея Корецкого по безосновательной выплате им самому себе зарплаты в значительно превышающем размере, предусмотренном проектом трудового контракта и постановлением правительства", - отметил эксперт.

Аудит, выявивший в &quot;Укрнафте&quot; нарушения на миллиарды гривен, может быть ложным

В то же время он обратил внимание, что Корецкий лично подписал письмо в ГАСУ об отзыве предварительных возражений и предоставил новые уточненные на 19 страницах вместе с приложениями, отклоненными государственными аудиторами.

Этим, по его мнению, глава "Укрнафты" нарушил закон, ведь предприятие должно подать возражения на выводы ГАСУ в течение 10 дней после окончания ревизии.

Однако первые свои возражения "Укрнафта" направила в ГАСУ 13 июля – в последний возможный день для подачи замечаний со стороны предприятия. Таким образом, другое письмо от 25 июля стало доказательством искажения результатов ревизии и невозможности использования акта ревизии правоохранительными органами.

По убеждению юристов, такие действия Корецкого могут трактоваться как злоупотребление служебным положением, поскольку фактически привели к признанию ГАСУ нарушений.

"Последствием этого могут стать вполне реальные убытки самой "Укрнафты", которые являются уже ответственностью ее директора. И здесь трудно понять, что могло заставить бизнесмена уровня бывшего руководителя WOG, пренебречь всем чем возможно, и задокументировать таким образом собственную, не совсем законную деятельность", - добавляет он.

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