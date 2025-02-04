Audi змінює логіку назв своїх моделей: подробиці

Зазначається, що Audi змінила свою нову стратегію найменування моделей, яка відрізняла моделі з двигуном внутрішнього згоряння від електричних за допомогою непарних і парних чисел. Цей крок стався після того, як відгуки клієнтів і дилерів підтвердили, що нова система викликає плутанину.

Відповідно до початкового плану, автомобілям з ДВЗ, включаючи плагін-гібриди присвоєно номери 1, 3, 5 і 7, тоді як електромобілям присвоєно індекси 2, 4, 6 і 8.

Свого часу тодішній голова відділу технологій Audi Олівер Хоффманн виправдовував цей підхід як спосіб створення "чіткого та інтуїтивно зрозумілого розрізнення" між типами трансмісії. Це призвело до значних змін у найменуванні моделей: A4 змінили назву на A5, а A6 – на A7.

Новий A7, презентація якого відбудеться 4 березня, тепер називатиметься A6. З електричною силовою установкою – A6 E-tron, а версія з ДВЗ – A6 TFSI для бензину та TDI для дизеля.

Однак Audi підтвердила Autocar, що не планує змінювати назви нових A4 і A5, незважаючи на те, що ці пари фактично є одним і тим же автомобілем, лише оснащеним різними силовими агрегатами.

Це пов’язано з тим, що відповідно до переглянутої системи цифрова послідовність від 1 до 8 вказує на розмір автомобіля та його ієрархію в лінійці Audi, незалежно від типу трансмісії, а A5 є фізично більшим автомобілем, ніж A4. З тієї ж причини Audi заявила, що існуючі моделі, такі як електричні Q4 і Q6, збережуть свої поточні назви.

Моделі Audi будуть і надалі позначатися літерами та цифрами, причому буква A позначатиме легкові автомобілі, а буква Q – кросовери.