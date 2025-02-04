Audi меняет логику названий своих моделей: подробности

Отмечается, что Audi изменила свою новую стратегию наименования моделей, которая отличала модели с двигателем внутреннего сгорания от электрических с помощью нечетных и четных чисел. Этот шаг произошел после того, как отзывы клиентов и дилеров подтвердили, что новая система вызывает путаницу.

Согласно первоначальному плану, автомобилям с ДВС, включая плагин-гибриды присвоены номера 1, 3, 5 и 7, тогда как электромобилям присвоены индексы 2, 4, 6 и 8.

В свое время тогдашний глава отдела технологий Audi Оливер Хоффманн оправдывал этот подход как способ создания "четкого и интуитивно понятного различения" между типами трансмиссии. Это привело к значительным изменениям в наименовании моделей: A4 сменили название на A5, а A6 - на A7.

Новый A7, презентация которого состоится 4 марта, теперь будет называться A6. С электрической силовой установкой - A6 E-tron, а версия с ДВС - A6 TFSI для бензина и TDI для дизеля.

Однако Audi подтвердила Autocar, что не планирует менять названия новых A4 и A5, несмотря на то, что эти пары фактически являются одним и тем же автомобилем, лишь оснащенным разными силовыми агрегатами.

Это связано с тем, что в соответствии с пересмотренной системой цифровая последовательность от 1 до 8 указывает на размер автомобиля и его иерархию в линейке Audi, независимо от типа трансмиссии, а A5 является физически более крупным автомобилем, чем A4. По той же причине Audi заявила, что существующие модели, такие как электрические Q4 и Q6, сохранят свои текущие названия.

Модели Audi будут и в дальнейшем обозначаться буквами и цифрами, причём буква A будет обозначать легковые автомобили, а буква Q - кроссоверы.