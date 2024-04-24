"Ауді" висунула ультиматум двом пілотам Формули-1: що відомо

"Ауді" визначила дедлайн для Карлоса Сайнса та Ніко Хюлькенберга. Пілоти "Феррарі" та "Хааса" відповідно – пріоритетні кандидати на місця в команді.

Іспанський та німецький пілоти повинні визначитися щодо пропозицій "Ауді" до травня. Якщо вони не погодяться на перехід до стайні, то німецька компанія зосередиться на інших варіантах. Обидва гонщики мають сумніви щодо такої пропозиції.

І Сайнс, і Хюлькенберг прагнуть зачекати задля появи альтернативних варіантів працевлаштування. Зокрема, іспанець прагне потрапити до сильнішої команди. Пілот "Феррарі" може отримати пропозиції від "Мерседеса" чи навіть "Ред Булла".

Хто такий Карлос Сайнс

Уродженець Мадрида, чемпіон Формули-Renault 2.0 (2011) та Формули-Renault 3.5 (2014). На рівні Формули-1 дебютував у сезоні-2015 в складі "Торо Россо".

Провів у резервній команді "Ред Булла" три роки, зокрема в перший був напарником чинного чемпіона Ферстаппена. Сезон-2017 завершував у складі "Рено", де провів і наступний рік. Ще два сезони пілотував "Макларен". Перед сезоном-2021 перебрався до "Феррарі".

Загалом провів 190 гран-прі у Формулі-1. За ці роки здобув 3 перемоги, проїхав 3 найшвидші кола та 21 раз зійшов на подіум. Батько – Карлос Сайнс-старший – дворазовий чемпіон світу з ралі та чотириразовий тріумфатор "Дакара".