"Ауді" та середняк Формули-1 підтвердили старт співпраці в сезоні-2026

Швейцарська команда F1 оголосила про укладення партнерського договору з німецькою компанією. Автовиробник згодом стане акціонером стайні, але майбутня частка акцій наразі залишається таємницею.

"Заубер" продовжить виступи під брендом "Альфа Ромео" до кінця сезону-2023. Натомість у двох наступних сезонах (2024, 2025) середняк Королівських автоперегонів продовжить використовувати двигуни "Феррарі".

Тим часом у німецькій компанії заявили про старт розробки силової установки за правилами сезону-2026. "Ауді" входить до концерну "Фольксваген", який навесні дозволив двоїм своїм маркам приєднатися до Формули-1. "Порше" ще не завершив перемовини про приєднання до чемпіонату.

Нещодавно вони нібито просунулися в перемовинах із "Вільямс" щодо придбання половини команди. У разі підписання контракту "Порше" постачатиме британській стайні двигуни з 2026 року. Наразі "Вільямс" співпрацює з "Мерседесом".