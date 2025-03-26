Audi представила одразу два плагін-гібриди: ціни та характеристики новинок

В основі силової установки лежить бензиновий турбомотор 2.0 TFSI потужністю 252 к.с. та семиступінчастий "робот" S ​​tronic. У корпус коробки вбудований електромотор пікової потужністю 143 к.с. Сукупна віддача всієї системи залежить від модифікації: 300 к.с. та 450 Нм або 367 к.с. та 500 Нм. Привід завжди повний. У першому випадку розгін від 0 до 100 км/год займає 5,9 секунди, а в другому - 5,1 секунди. Максимальна швидкість обох версій – 250 км/год.

Тягова батарея ефективною ємністю 20,7 кВт*год встановлена ​​під підлогою багажника. У суто електричному режимі ліфтбек Audi A5 e-hybrid здатний розігнатися до 140 км/год та проїхати до 116 км на одному заряді. Максимальна потужність бортового зарядного пристрою – 11 кВт. Цікаво, що новинка має систему рекуперації потужністю до 88 кВт.

На вибір є два їздові режими – EV і hybrid. У першому випадку максимальний пріоритет віддається електромотору (аж до повної розрядки батареї), а режим hybrid більше задіює бензиновий двигун. Він заряджає батарею на швидкості вище 65 км/год, при цьому рівень заряду не піднімається вище 75%. Для максимального рівня заряду необхідно підключатися до розетки.

Тягова батарея неминуче зменшила об'єм багажника: 331 л у ліфтбека і 361 л універсала (проти 445 л і 476 л у негібридних машин). В іншому, крім шильдиків, бензоелектричні версії e-hybrid аналогічні бензиновим і дизельним Audi A5. У Німеччині ціни на плагін-гібриди стартують з позначки у 62 500 євро за ліфтбек і від 64 150 євро за універсал. Прийом замовлень у Європі розпочнеться 27 березня.