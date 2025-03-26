Audi представила сразу два плагин-гибрида: цены и характеристики новинок

В основе силовой установки лежит бензиновый турбомотор 2.0 TFSI мощностью 252 л.с. и семиступенчатый "робот" S tronic. В корпус коробки встроен электромотор пиковой мощностью 143 л.с. Совокупная отдача всей системы зависит от модификации: 300 л.с. и 450 Нм или 367 л.с. и 500 Нм. Привод всегда полный. В первом случае разгон от 0 до 100 км/ч занимает 5,9 секунды, а во втором - 5,1 секунды. Максимальная скорость обеих версий - 250 км/ч.

Тяговая батарея эффективной емкостью 20,7 кВт*ч установлена под полом багажника. В чисто электрическом режиме лифтбек Audi A5 e-hybrid способен разогнаться до 140 км/ч и проехать до 116 км на одном заряде. Максимальная мощность бортового зарядного устройства - 11 кВт. Интересно, что новинка имеет систему рекуперации мощностью до 88 кВт.

На выбор есть два ездовых режима - EV и hybrid. В первом случае максимальный приоритет отдается электромотору (вплоть до полной разрядки батареи), а режим hybrid больше задействует бензиновый двигатель. Он заряжает батарею на скорости выше 65 км/ч, при этом уровень заряда не поднимается выше 75%. Для максимального уровня заряда необходимо подключаться к розетке.

Тяговая батарея неизбежно уменьшила объем багажника: 331 л у лифтбека и 361 л универсала (против 445 л и 476 л у негибридных машин). В остальном, кроме шильдиков, бензоэлектрические версии e-hybrid аналогичны бензиновым и дизельным Audi A5. В Германии цены на плагин-гибриды стартуют с отметки в 62 500 евро за лифтбек и от 64 150 евро за универсал. Прием заказов в Европе начнется 27 марта.