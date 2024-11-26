Audi показала одразу два нових кросовери: подробиці

Q5 Sportback і SQ5 Sportback отримали радіаторні грати в новому дизайні з великими стільниками в темно-сріблястому кольорі Scandium Gray, інший "світловий підпис", вужчі лінії задніх ліхтарів, які з'єднані тонкою смугою єдиного стоп-сигналу. Sportback-версії відрізняються сірими елементами декору: наприклад, нижня лінія виконана у відтінку Tambora Gray, дифузор – у темно-сірому матовому, а задні вставки – у сріблястому Selenite Silver.

Audi Q5 Sportback, як і Q5 другого покоління, побудований на платформі Premium Platform Combustion (PPC). Вона є модернізованим варіантом платформи MLB Evo. У європейській лінійці присутні лише "м'які" гібриди з 48-вольтовою електричною системою. Коробка передач безальтернативна, це семиступінчастий "робот" S tronic з подвійним зчепленням.

Базовий двигун – 2,0-літровий на 204 кінські сили. Привід у кросовера початкового рівня – передній, а повний доступний за доплату. Топовий SQ5 Sportback комплектується 367-сильним агрегатом V6 TFSI об'ємом 3,0 літра.

Обидві новинки стануть доступними для замовлення в грудні, а відвантаження перших серійних машин заплановані на початок 2025 року. Ціни у Європі лежать у діапазоні від 54,8 до 85,4 тисячі євро.