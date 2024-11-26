Audi показала сразу два новых кроссовера: подробности

Q5 Sportback и SQ5 Sportback получили радиаторную решетку в новом дизайне с большими сотами в темно-серебристом цвете Scandium Gray, другую "световую подпись", более узкие линии задних фонарей, которые соединены тонкой полосой единого стоп-сигнала. декора: например, нижняя линия выполнена в оттенке Tambora Gray, диффузор – в темно-сером матовом, а задние вставки – в серебристом Selenite Silver.

Audi Q5 Sportback, как и Q5 второго поколения, построен на платформе Premium Platform Combustion (PPC). Это модернизированный вариант платформы MLB Evo. В европейской линейке присутствуют только "мягкие" гибриды с 48-вольтовой электрической системой. Коробка передач безальтернативна, это семиступенчатый "робот" S tronic с двойным сцеплением.

Базовый двигатель – 2,0-литровый на 204 лошадиные силы. Привод у кроссовера начального уровня – передний, а полный доступен за доплату. Топовый SQ5 Sportback комплектуется 367-сильным агрегатом V6 TFSI объемом 3,0 литра.

Обе новинки станут доступны для заказа в декабре, а отгрузки первых серийных машин запланированы на начало 2025 года. Цены в Европе лежат в диапазоне от 54,8 до 85,4 тысяч евро.