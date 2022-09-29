Атрошенко: опалювальний сезон в Чернігові розпочнеться вчасно, тариф не зміниться

"Шановні чернігівці! Опалювальний сезон 2022/23 розпочнеться вчасно! Тариф на тепло для населення залишається таким же, як торік. Ми враховуємо позицію Кабінету міністрів про те, що цей опалювальний сезон на Чернігівській ТЕЦ має пройти ТОВ "Технова". Люди для нас пріоритет. Тепло має бути в оселях", - заявив Атрошенко.

За його словами, теплоносій в оселі чернігівців буде подано тоді, коли три доби поспіль середньодобова температура буде нижче 8 градусів.

Також мер Чернігова повідомив, чи вистачить газу для опалення.

"Ліміти газу зменшені на 10% щодо попереднього опалювального сезону, і, відповідно, якщо ця зима буде холоднішою, треба буде вирішувати питання наявності газу для того, аби нагріти теплоносії", - повідомив Атрошенко.