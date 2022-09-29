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Атрошенко: отопительный сезон в Чернигове начнется вовремя, тариф не изменится

Фото: мэр Чернигова Владислав Атрошенко (facebook com)
Автор: Юлия Бойко

Отопление в жилищах Чернигова включат вовремя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Чернигова Владислава Атрошенко в Facebook.

"Уважаемые черниговцы! Отопительный сезон 2022/23 начнется вовремя! Тариф на тепло для населения остается таким же, как в прошлом. Тепло должно быть в домах", - заявил Атрошенко.

По его словам, теплоноситель в доме черниговцев будет подан тогда, когда трое суток подряд среднесуточная температура будет ниже 8 градусов.

Также мэр Чернигова сообщил, хватит ли газа для отопления.

"Лимиты газа уменьшены на 10% по отношению к предыдущему отопительному сезону, и, соответственно, если эта зима будет холоднее, нужно будет решать вопрос наличия газа для того, чтобы нагреть теплоносители", - сообщил Атрошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Черниговский городской совет на внеочередном заседании 27 сентября обратился в Кабмин по недопущению срыва отопительного сезона в Чернигове.

Депутаты призвали правительство срочно провести заседание штаба по подготовке к зиме и вынести решение по Черниговской ТЭЦ, которая была существенно повреждена во время боевых действий в городе.

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ЧерновцыОтопительный сезон