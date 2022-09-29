Атрошенко: отопительный сезон в Чернигове начнется вовремя, тариф не изменится

"Уважаемые черниговцы! Отопительный сезон 2022/23 начнется вовремя! Тариф на тепло для населения остается таким же, как в прошлом. Тепло должно быть в домах", - заявил Атрошенко.

По его словам, теплоноситель в доме черниговцев будет подан тогда, когда трое суток подряд среднесуточная температура будет ниже 8 градусов.

Также мэр Чернигова сообщил, хватит ли газа для отопления.

"Лимиты газа уменьшены на 10% по отношению к предыдущему отопительному сезону, и, соответственно, если эта зима будет холоднее, нужно будет решать вопрос наличия газа для того, чтобы нагреть теплоносители", - сообщил Атрошенко.