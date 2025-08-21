Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"

Головне:

Де в Європі росіяни будують енергоблоки?

Які санкції введені проти "Росатому" на Заході?

Як Україна позбулася залежності від російського ядерного палива?

Які санкції мають бути накладені на російські атомні технології?

Який конкурент намагається потіснити "Росатом" на світовому ринку?

"Росатом" – це велика російська державна корпорація, яка об'єднує більше 400 підприємств, що працюють у сфері атомної енергетики. Вона також займається виготовленням ядерної зброї та обслуговуванням атомного флоту країни-агресора. Більше того, у 2023 році ця корпорація сплатила до бюджетів різних рівнів Росії близько 3 млрд доларів.

Ця компанія – це спадок ядерних програм Радянського Союзу, яка є дуже важливою в економічному та геополітичному аспектах для нинішньої Росії. Здавалося, саме б вона мала в першу чергу потрапити під санкції Заходу. Проте, санкції на "Росатом" наклали лише декілька країн. Справа у наявних в неї технологіях, які ще потрібні багатьом країнам. Крім того, "Росатом" має широке коло лобістів на Заході.

На фоні майже відсутніх санкцій "Росатом" має можливість постачати сировину та електроніку для російського ВПК і виробництва конвенційної зброї, про що ще у січні 2023 року повідомляло видання Washington Post.

Бізнес "Росатома" у Європі

Міжнародна екологічна організація Bellona зі штаб-квартирою в Осло (Норвегія), випустила звіт "Росатом" у воєнних 2023-2024 роках", в якому детально проаналізували бізнес "Росатома" в Європі та США. В документі зазначається, що основою для діяльності "Росатома" в Європі є парк із 19 енергоблоків радянсько-російського дизайну. Це так звані "ВВЕРи" – водо-водяні реактори енергетичні двох типів (ВВЕР-440 та ВВЕР-1000, встановленою потужністю 440 та 1 000 МВт відповідно). Такі блоки є у Чехії, Словаччині, Болгарії, Угорщині та Фінляндії.

Для ряду працюючих енергоблоків "Росатом" продовжує постачати ядерне паливо, також він постачав обладнання при будівництві та буде постачати паливо для енергоблоку №3 АЕС "Моховце" у Словаччині, який був введений в експлуатацію у січні 2023 року. Росіяни надають сервісні послуги для блоків свого дизайну, наприклад, для АЕС "Козлодуй" у Болгарії.

Найбільший проект "Росатому" в Європі – це будівництво в Угорщині другої черги АЕС "Пакш" ("Пакш-2", п’ятий і шостий енергоблоки). У серпні 2023 року угорська атомна енергетична компанія Paks ІІ Nuclear Power Plant Ltd. підписала відповідний договір із "Атомстройекспортом" – дочірньою структурою "Росатома", яка будує енергоблоки за кордоном. Як зазначається у звіті Bellona, восени 2023 року будівельний майданчик "Пакш-2" відвідали міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто та гендиректор "Росатому" Олексій Ліхачов.

Фото: АЕС "Пакш" в Угорщині, діючі енергоблоки (фото компанії-оператора MVM)

У будівництві п’ятого енергоблоку угорської АЕС приймають участь велика кількість підрядників та субпідрядників із усієї Європи. За інформацією Reuters, Угорщина отримала від Росії кредит у розмірі 10 млрд євро для фінансування будівництва двох енергоблоків потужністю 1 200 МВт кожен на загальну суму 12,5 млрд євро. У листопаді 2024 року Національне управління по атомній енергії Угорщини схвалило попередній звіт про безпеку "Пакш-2", що дозволяє заливати перший бетон на будмайданчику, що очікується восени цього року.

Разом із французькою атомною компанією Framatome росіяни намагаються запустити завод із виробництва ядерного палива у місті Лінген в Німеччині. Дві компанії вже завезли частину обладнання, говорить співзасновниця ГО "Антикризовий експертний ядерний центр України" Ольга Кошарна.

Це обладнання було доставлене через територію Франції, його планується використати для виготовлення палива за ліцензією "ТВЕЛ" – дочірньої структури "Росатома", яка виробляє ядерне паливо для реакторів типу ВВЕР. "Більше того, Framatome уклав контракти на продаж палива, якого у нього ще навіть немає. Це подвійні стандарти Франції", - сказала експерт.

Слабка санкційна політика Заходу

На сьогодні серед країн Заходу санкції проти структур та менеджерів "Росатому" введені лише з боку Великої Британії, США та Канади. Вони це зробили у 2023 році. На рівні ЄС санкції проти "Росатому" досі не введені. Вже типово, що подібні рішення блокують Словаччина та Угорщина.

Будапешт послідовно захищає проект будівництва АЕС "Пакш-2". Він був виключений із 12-го пакету санкцій ЄС проти Росії (грудень 2023 року), зазначається у звіті Bellona. У червні 2024 року, коли приймався 14-й пакет, всі європейські підрядники проекту були звільнені від необхідності отримувати дозволи від своїх держав на участь у ньому.

У кінці червня цього року навіть США зняли санкції, які на угорський проект накладала ще попередня адміністрація. Коментуючи це рішення, Петер Сіярто назвав санкції Байдена "політично мотивованими", подякував Дональду Трампу і повідомив, що на російських та французських заводах вже виробляється габаритне обладнання для АЕС "Пакш-2".

Гарним прикладом для наслідування в Європі є Фінляндія. До початку повномасштабного вторгнення ця країна разом з "Росатомом" будувала енергоблок №1 АЕС "Ханхіківі". На початок 2022 року на будівельному майданчику вже велися підготовчі роботи. Проте у травні фінська компанія Fennovoima вирішила розірвати контракт з росіянами, що привело обидві компанії в арбітраж.

Фото: Фінляндія - єдина європейська країна, яка зупинила атомне будівництво з Росією (Getty Images)

Фінська сторона вимагає 2 млрд євро компенсації, а російська – 3 млрд євро. На сьогодні справа розглядається в Арбітражному суді Москви, наступні слухання відбудуться у березні 2026 року. Компанія Fennovoima викупила територію та нерухомість на будмайданчику і планує продати ці активи, йдеться у звіті екологів Bellona.

Фінляндія переходить на альтернативне до російського ядерне паливо. У листопаді 2022 року вона підписала договір із американською компанією Westinghouse, а у вересні 2024 року отримала першу партію ядерного палива Westinghouse для енергоблоку ВВЕР-440 на АЕС "Ловііса".

Присутність "Росатому" на ринку США

На ринок США російська компанія постачає урановий оксид – концентрат, який отримують із уранової руди. Це попередній продукт (його також виробляє і Україна) для наступного ізотопного збагачення, в результаті якого отримують безпосередньо складову ядерного палива.

США більше ніж на 90% залежить від імпортного постачання оксиду урану, зазначається у звіті Адміністрації енергетичної інформації США. У 2023 році частка Росії на ринку оксиду урану США становила 12%, йдеться у огляді ринку урану за 2023 рік. Частка США становить до 50% від всіх експортних продажів послуг по збагаченню урану, які продає "Росатом" по світу. Цей бізнес приніс росіянам у 2024 році 624 млн доларів, повідомляють норвезькі екологи.

На відміну від багатьох європейських країн, США взяли курс на відмову від російського уранового продукту. В травні 2024 року Байден підписав закон про заборону на імпорт урану із Росії. В документі допускається виключення для деяких компаній терміном до 2028 року. В кінці минулого року Міністерство енергетики США відібрало компанії, з якими будуть укладені довгострокові договори на закупівлю урану. Контракти будуть укладатися на 10 років на загальну суму 3,4 млрд доларів.

Україна проти ядерної монополії РФ

Перші санкції на топ-менеджерів та структури "Ростатома" Україна застосувала ще восени 2022 року. Проте, 8 серпня Володимир Зеленський запровадив новий значний санкційний пакет, в який потрапили 18 фізичних та 17 юридичних осіб, які представляють бізнес "Росатому". Санкції спрямовані проти людей та організацій, які були причетні до спроб інтеграції захопленої Запорізької АЕС у енергосистему Росії, до участі у захопленні ЧАЕС, до виробництва та обслуговування ядерного обладнання для військових цілей та експорту збагаченого урану через дочірні структури "Росатому".

Наприклад, в санкційний список потрапила компанія Uranium One Holding N.V. (міжнародна уранова група "Росатому"), Rosatom Finance Ltd. (фінансова структура для залучення інвестицій) та "Кіров-Енергомаш" (виробник обладнання для ВПК Росії). Накладені Україною санкції діють 50 років.

"Санкції України є чітким сигналом партнерам про необхідність ухвалення аналогічних рішень у своїх юрисдикціях", - пояснив РБК-Україна уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Україна є також прикладом успішної диверсифікації постачань ядерного палива та відмови від російських поставок. Наша країна має парк енергоблоків радянського дизайну ВВЕР-1000 та ВВЕР-440. Всі вони на початку незалежності забезпечувалися ядерним паливом із Росії. Проект із постачання палива від альтернативного виробника – компанії Westinghouse – бере свій початок у 2000 році. Тоді уряди України та США прийняли рішення розпочати спільний проект. У 2005 році розпочалася пілотна експлуатація американського палива на Південноукраїнській АЕС.

Фото: Вперше виробування американського ядерного палива Westinghouse відбулися на енергоблоці Південноукраїнської АЕС (Getty Images)

На початку повномасштабного вторгнення паливо Westinghouse постачалося на 7 із 13 енергоблоків ВВЕР-1000. В лютому 2022 року "Енергоатом" прийняв рішення про відмову від закупівлі ядерного палива "Росатому". На сьогодні всі енергоблоки АЕС України завантажені паливом виробництва компанії Westinghouse, окрім енергоблоків тимчасово окупованої ЗАЕС, прокоментували в "Енергоатомі".

До початку повномасштабної війни Westinghouse виготовляв ядерне паливо лише для енергоблоків ВВЕР-1000. Два енергоблоки ВВЕР-440 на Рівненській АЕС забезпечувалися поставками від "Росатому". Проте після вторгнення Westinghouse відновив виробництво ядерного палива для такого типу реакторів. У 2023-2024 роках перші партії палива від нового постачальника були завантажені у реактори першого та другого енергоблоків РАЕС, додали в "Енергоатомі".

Витіснення "Росатому" санкціями та конкурентами

Своїм прикладом Україна показує партнерам, що можна і потрібно докласти зусиль, щоб припинити співпрацю із росіянами у атомній енергетиці. "Ми вважаємо, що нікому не варто бути в залежності від російських енергоносіїв, зокрема ядерних, відтак з міркувань безпеки та зменшення доходів рф слід відмовитись від співпраці з "росатомом", - прокоментував Власюк.

На рівні Європейського Союзу буде складно запровадити санкції через блокуючу позицію Будапешту та Братислави, але обмеження для росіян можна ввести на рівні окремої країни. "Кожна держава може застосовувати персональні та інші санкції на двосторонній основі", - зазначила Ольга Кошарна.

"Росатом" продає за кордон ядерне паливо та технології. Найбільша стаття технологій – це будівництво енергоблоків, їх технічне обслуговування і майбутні поставки палива до них. "Експорт палива відбувається, в тому числі до західних країн, а експорт технологій – переважно до країн третього світу, але санкції треба накладати на обидва плечі", - сказав РБК-Україна експерт в сфері атомної енергетики Людвіг Литвинський.

Європейські країни не поспішають робити рішучі кроки у питаннях санкцій, проте вони почали замінювати ядерне паливо російського виробництва, хоча все ще й потребують поставок від "Росатому". Головна причина нерішучості Європи полягає у тому, що їм потрібна атомна енергетика для зменшення частки вуглеводневого палива і ще один партнер, який може збудувати енергоблок.

"На "Росатом" не накладають санкції, бо вони найбільше будують енергоблоків і на них розраховують у питанні боротьби із глобальним потеплінням. Гравців на світовому ринку атомних технологій мало, тому європейці притримують "Росатом", - пояснив співзасновник "Асоціації фахівців атомної промисловості" Максим Пишний в коментарі РБК-Україна

Дійсно вагомим чинником впливу є витіснення російських атомників компаніями зі США. Наприклад, адміністрація Дональда Трампа активно просуває проекти малих модульних реакторів компанії General Electric в таких країнах, як Індія та Туреччина, де "Росатом" будує великі реактори. У кінці травня Трамп підписав ряд указів, які спрощують регулювання та сприяють залученню інвестицій у атомну енергетику.

"Протягом останніх 30 років ми припинили будівництво ядерних реакторів в Америці – і це зараз закінчується. Сьогоднішні виконавчі укази є найважливішими заходами щодо реформи ядерного регулювання, здійсненими за останні десятиліття", - прокоментував директор Управління науки і технологій Білого дому Майкл Краціос.

Фото: Захід має застосувати широкий пакет санкцій проти бізнесу "Росатому" (Getty Images)

Адміністрація Білого дому змушує Світовий банк переглянути свої підходи до атомної енергетики та почати прихильно ставитися до можливості їх фінансування. Поєднання технологій та джерела капіталу, вважає Пишний, відкриває великі перспективи для американських проектів. "Росія виграє у конкурсах на будівництво атомних енергоблоків, бо вона надає кредитні гроші, а коли Світовий банк буде надавати кошти, тоді ситуація повністю зміниться", - переконаний експерт.

Україна показала як можна повністю та безпечно позбутися російського ядерного палива, а також запровадити всеохоплюючі санкції на "Росатом". Європа має наслідувати цей приклад та долучитися до санкційного тиску. Альтернативу російським атомним технологіям активно просуває адміністрація Трампа. Економічний тиск та витіснення з ринку дозволять зменшити атомні амбіції Росії.