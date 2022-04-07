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Атомний підводний човен США підійшов до берегів Греції. Він має 154 крилаті ракети

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Греція, Четвер 07 квітня 2022 14:57
Атомний підводний човен США підійшов до берегів Греції. Він має 154 крилаті ракети Фото: атомний підводний човен США підійшов до берегів Греції (navy.mill)
Автор: Марія Кучерявець

Атомний підводний човен ВМС США, що має назву USS Georgia, підійшов до берегів Греції. Він оснащений 154 крилатими ракетами Tomahawk з дальністю дії понад півтори тисячі кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані 6-го оперативного флоту США.

Як інформцють у прес-центрі, наразі вона знаходиться поблизу бази Суда-Бей, розташованої на півночі грецького острова Крит.

"Американський атомний підводний човен USS Georgia, оснащений 154 крилатими ракетами Tomahawk з дальністю дії 1,6 тисячі км, підійшов до берегів Греції", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, її розміщення наразі в зоні досяжності крилатих ракет підводного човна до півострову Крим та південнї частини України.

При цьому в районі Адріатики також продовжує діяти американська авіаносна ударна група на чолі з атомним авіаносцем USS Harry S. Truman, яка 14 грудня 2021 року увійшла до Середземного моря.

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