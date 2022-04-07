Атомний підводний човен США підійшов до берегів Греції. Він має 154 крилаті ракети
Атомний підводний човен ВМС США, що має назву USS Georgia, підійшов до берегів Греції. Він оснащений 154 крилатими ракетами Tomahawk з дальністю дії понад півтори тисячі кілометрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані 6-го оперативного флоту США.
Як інформцють у прес-центрі, наразі вона знаходиться поблизу бази Суда-Бей, розташованої на півночі грецького острова Крит.
"Американський атомний підводний човен USS Georgia, оснащений 154 крилатими ракетами Tomahawk з дальністю дії 1,6 тисячі км, підійшов до берегів Греції", - йдеться в повідомленні.
Таким чином, її розміщення наразі в зоні досяжності крилатих ракет підводного човна до півострову Крим та південнї частини України.
При цьому в районі Адріатики також продовжує діяти американська авіаносна ударна група на чолі з атомним авіаносцем USS Harry S. Truman, яка 14 грудня 2021 року увійшла до Середземного моря.
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