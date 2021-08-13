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Атмосферный фронт несет в Украину новую волну дождей и похолодания: названа дата

Автор: Александр Белоус

В первой половине следующей недели в Украине ожидается жаркая погода с температурой до 34 градусов. Но потом прохладный атмосферный фронт с запада принесет дожди и грозы.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

"Неделя начнется с повышения температуры на большей части территории Украины. Показатели дневной температуры составят 27-32 градуса, в юго-западных областях даже до 34 градусов", - сказала она.

При этом синоптик отметила, что больше влияния тепла испытают южные области, где в течение всей недели будут достаточно высокие температуры. В то же время в западных областях потепление будет менее ощутимо.

"С середины следующей недели по территории Украины будет проходить атмосферный фронт, который начнет движение с западных областей, где уже в понедельник ожидаются кратковременные дожди. И потом уже в среду, 18 августа фронт охватит большую часть Украины", - добавила она.

Как отметила синоптик, уже в понедельник в западных областях температура снизится до 20-25 градусов.

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