Атмосферный фронт несет в Украину новую волну дождей и похолодания: названа дата

"Неделя начнется с повышения температуры на большей части территории Украины. Показатели дневной температуры составят 27-32 градуса, в юго-западных областях даже до 34 градусов", - сказала она.

При этом синоптик отметила, что больше влияния тепла испытают южные области, где в течение всей недели будут достаточно высокие температуры. В то же время в западных областях потепление будет менее ощутимо.

"С середины следующей недели по территории Украины будет проходить атмосферный фронт, который начнет движение с западных областей, где уже в понедельник ожидаются кратковременные дожди. И потом уже в среду, 18 августа фронт охватит большую часть Украины", - добавила она.

Как отметила синоптик, уже в понедельник в западных областях температура снизится до 20-25 градусов.