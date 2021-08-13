RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Атмосферний фронт несе в Україну нову хвилю дощів і похолодання: названа дата

Автор: Олександр Білоус

У першій половині наступного тижня в Україні очікується спекотна погода з температурою до 34 градусів. Але потім прохолодний атмосферний фронт із заходу принесе дощі та грози.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.

"Тиждень розпочнеться із підвищення температури на більшій частині території України. Показники денної температури становитимуть 27-32 градуси, у південно-західних областях навіть до 34 градусів", - сказала вона.

При цьому синоптик зазначила, що більше впливу тепла зазнають південні області, де протягом усього тижня будуть досить високі температури. Водночас у західних областях потепління буде менш відчутно.

"Із середини наступного тижня територією України буде проходити атмосферний фронт, який розпочне рух із західних областей, де вже у понеділок очікуються короткочасні дощі. І потім вже у середу, 18 серпня фронт охопить більшу частину України", - додала вона.

Як зазначила синоптик, вже у понеділок в західних областях температура знизиться до 20-25 градусів.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода