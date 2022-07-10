Атмосферный фронт накроет Украину: прогноз погоды на сегодня

В Украине сегодня, 10 июля погода будет с атмосферными фронтами. Будут идти дожди, местами возможен град.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, погода в Украине сегодня будет с дождями, сильным ветром и грозами почти по всей территории. Местами град. При этом в Житомирской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой и Одесской областях вероятность дождей меньше.
Ветер северо-западный, умеренный, а местами порывистый.
Температура воздуха составит:
Сегодня в столице переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +15 +17, а днем +24 +26.
Напомним, ранее синоптики рассказали, какая будет погода в Украине в июле 2022.
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