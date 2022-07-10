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Атмосферный фронт накроет Украину: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Украине будет дождливой (УНИАН)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине сегодня, 10 июля погода будет с атмосферными фронтами. Будут идти дожди, местами возможен град.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, погода в Украине сегодня будет с дождями, сильным ветром и грозами почти по всей территории. Местами град. При этом в Житомирской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой и Одесской областях вероятность дождей меньше.

Ветер северо-западный, умеренный, а местами порывистый.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +14 +18, днем +24 +28 градусов;
  • на западе ночью +11 +15 градусов, а днем +20 +24;
  • в восточных областях ночью +16 +20, днем +29 +31 градус;
  • на юге страны ночью +16 +19 градусов, а днем +26 +29;
  • в центральных областях ночью +14 +18, днем +25 +27 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня в столице переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +15 +17, а днем +24 +26.

Напомним, ранее синоптики рассказали, какая будет погода в Украине в июле 2022.

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