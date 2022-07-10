Атмосферний фронт накриє Україну: прогноз погоди на сьогодні

В Україні сьогодні, 10 липня погода буде з атмосферними фронтами. Йтимуть дощі, подекуди можливий град.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, погода в Україні сьогодні буде з дощами, сильним вітром та грозами майже по всій території. Подекуди град. При цьому в Житомирській, Київській, Вінницькій, Хмельницькій та Одеській областях менша ймовірність дощів.
Вітер північно-західний, помірний, а подекуди поривчастий.
Температура повітря складатиме:
Сьогодні в столиці мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +15 +17, а вдень +24 +26.
Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, яка буде погода в Україні у липні 2022.
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