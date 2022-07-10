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Атмосферний фронт накриє Україну: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода Україні сьогодні буде дощовою (УНІАН)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні сьогодні, 10 липня погода буде з атмосферними фронтами. Йтимуть дощі, подекуди можливий град.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, погода в Україні сьогодні буде з дощами, сильним вітром та грозами майже по всій території. Подекуди град. При цьому в Житомирській, Київській, Вінницькій, Хмельницькій та Одеській областях менша ймовірність дощів.

Вітер північно-західний, помірний, а подекуди поривчастий.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +14 +18, вдень +24 +28 градусів;
  • на заході вночі +11 +15 градусів, а вдень +20 +24;
  • у східних областях вночі +16 +20, вдень +29 +31 градус;
  • на півдні країни вночі +16 +19 градусів, а вдень +26 +29;
  • у центральних областях вночі +14 +18, вдень +25 +27 градусів.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +15 +17, а вдень +24 +26.

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, яка буде погода в Україні у липні 2022.

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