Атмосферный фронт принесет в Украину дожди. Где ждать осадки сегодня

В Украину движется атмосферный фронт, который характеризуется дождливой погодой. Несмотря на то, что он еще не дошел окончательно, осадки уже пройдут в нескольких областях сегодня, 14 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook .

"Пока он (атмосферный фронт, - ред.) лежит западнее, однако уже сегодня принесет в Украину дожди и грозы. Они сначала пройдут в западных областях, северных, местами в центральных и в Одесской области", - рассказала синоптик.

Диденко отметила, что дальше - 15 сентября, осадки "пойдут восточнее".

Похолодание

Температура воздуха также изменится и не в лучшую сторону - ожидается понижение.

"В западных областях сегодня ожидается +20....+26 градусов. На остальной территории еще не успеет, +24...+29 градусов. На востоке будет свежо, +21....+24 градуса", - констатировала синоптик.

При этом, как говорит Диденко, снижение температуры воздуха из-за фронтальной деятельности распространится на большую часть Украины уже завтра, 15 сентября.

Погода в Киеве

В Киеве сегодня еще ожидается теплая погода до +27 градусов, однако не без дождей.

"Во второй половине дня или к вечеру дожди с грозой придут и в столицу! Похолодает в Киеве 15 сентября", - добавила синоптик.

Потепление

Как отметила Диденко, надолго дождливая погода с похолоданием в Украине не задержится. И уже в субботу-воскресенье снова потеплеет.

Когда ждать заморозки в Украине?

В третьей декаде сентября из-за сокращения светового дня и низкой относительной влажности на поверхности почвы будут отмечаться заморозки. В западных областях и на крайнем севере страны в отдельные ночи могут быть даже минусовые температуры.