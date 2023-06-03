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Атмосферний фронт перетне Україну. Куди він принесе похолодання сьогодні

Фото: в яких регіонах України чекати зниження температури 3 червня через атмосферний фронт (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Холодний атмосферний фронт сьогодні, 3 червня, перетинає Україну. Через це в низці областей варто очікувати суттєвого зниження температури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Де сьогодні похолоднішає

В західних, північних областях, більшості центральних, навіть у Одеській та Миколаївській областях температура повітря відчутно знизиться - протягом дня очікується +17+22 градуси.

Де залишиться спека

Східна частина, Херсонська, Запорізька області та Крим, як висловилась Діденко, "залишаться серед майже спеки" - +24...+29 градусів.

Де чекати сьогодні опадів

Дощі з грозами втримаються у центрі (окрім Вінницької області), подекуди на сході та в Приазов'ї. Більшість території України знову опиниться у сухій погоді.

Для довідки

Погода в Києві на вихідні

У Києві і сьогодні, і в неділю, на Трійцю, - без опадів. При цьому сьогодні суттєво похолоднішає до +18...+20 градусів, а в неділю - ідеально, +20+23 градуси.

Погода на 4 червня в Україні

У неділю в Україні, за даними синоптика, повсюди переважатиме суха сонячна погода з температурою повітря +20...+26 градусів.

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