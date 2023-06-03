RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Атмосферный фронт пересечет Украину. Куда он принесет похолодание сегодня

Фото: в каких регионах Украины ждать понижения температуры 3 июня из-за атмосферного фронта (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Холодный атмосферный фронт сегодня, 3 июня, пересекает Украину. Поэтому в ряде областей следует ожидать существенного снижения температуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Где сегодня похолодает

В западных, северных областях, большинстве центральных, даже в Одесской и Николаевской областях температура воздуха ощутимо снизится - в течение дня ожидается +17+22 градуса.

Где останется жара

Восточная часть, Херсонская, Запорожская области и Крым, как выразилась Диденко, "останутся среди почти жары" - +24...+29 градусов.

Где ждать сегодня осадков

Дожди с грозами удержатся в центре (кроме Винницкой области), кое-где на востоке и в Приазовье. Большинство территории Украины снова окажется в сухой погоде.

Для справки

Погода в Киеве на выходные

В Киеве и сегодня, и в воскресенье, на Троицу, без осадков. При этом сегодня существенно похолодает до +18…+20 градусов, а в воскресенье – идеально, +20+23 градуса.

Погода на 4 июня в Украине

В воскресенье в Украине, по данным синоптика, повсюду будет преобладать сухая солнечная погода с температурой воздуха +20...+26 градусов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогодаПогода в Киеве