Атмосферный фронт пересечет Украину. Куда он принесет похолодание сегодня

Холодный атмосферный фронт сегодня, 3 июня, пересекает Украину. Поэтому в ряде областей следует ожидать существенного снижения температуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.
В западных, северных областях, большинстве центральных, даже в Одесской и Николаевской областях температура воздуха ощутимо снизится - в течение дня ожидается +17+22 градуса.
Восточная часть, Херсонская, Запорожская области и Крым, как выразилась Диденко, "останутся среди почти жары" - +24...+29 градусов.
Дожди с грозами удержатся в центре (кроме Винницкой области), кое-где на востоке и в Приазовье. Большинство территории Украины снова окажется в сухой погоде.
Для справки
Погода в Киеве на выходные
В Киеве и сегодня, и в воскресенье, на Троицу, без осадков. При этом сегодня существенно похолодает до +18…+20 градусов, а в воскресенье – идеально, +20+23 градуса.
Погода на 4 июня в Украине
В воскресенье в Украине, по данным синоптика, повсюду будет преобладать сухая солнечная погода с температурой воздуха +20...+26 градусов.
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