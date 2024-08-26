"Атмосферник" чи турбо: чи варто купувати машину з наддувом двигуна

Пересічному покупцеві автомобіля сьогодні натрапити на машину з турбіною простіше простого – є популярні сімейні моделі, в моторній лінійці яких марно шукати атмосферні двигуни. Чи варто купувати надувний мотор?

Об’єктивна реальність: в погоні за кращими екологічними та економічними показниками конструктори все частіше устатковують двигуни турбонадувом. Такі мотори сьогодні можна знайти під капотом буквального в кожному класі легкових авто. Між тим, у великої частини автомобілістів до цього типу паливної системи є певне випередження. Чи завжди для цього є підстави?

Що таке турбонадув

Для початку дещо про суть цього пристрою. Двигун внутрішнього згоряння в обов’язковому порядку споживає повітря і паливо – вони згорають і виробляють енергію. І чим більше мотор їх пропускатиме через себе, тим більше потужності він продукуватиме.

Щоб збільшити потужність та обертовий момент двигуна без збільшення його об’єму, і пальне, і повітря в нього подають під тиском. У випадку з повітрям тиск створює турбокомпресор. Він приводиться в дію енергією вихлопних газів, які під тиском виходять з циліндрів цього ж двигуна.

Турбіна на вигляд влаштована просто: це фактично два коліщатка з лопатками на одному валу і в корпусі типу “равлик”. Одну турбінку розкручують вихлопні гази, інша сама нагнітає повітря – в циліндри.

Але ця простота оманлива, насправді кожна деталь потребує для виробництва високих технологій. Для розуміння – наприклад, оберти вала турбіни – порядку 50–100 тисяч об/хв., а нагрівається вона до кількасот градусів, так, що іноді “равлик” корпусу світиться червоним кольором.

В наш час кожен автомобільний дизель має турбонаддув, і щодо бензинових теж є потужна тенденція до прощання з суто атмосферними системами.

Плюси і мінуси турбонадуву

До переваг надувних двигунів належать:

Більша віддача двигуна при менших робочому об’ємі і масі;

Менша собівартість маленького турбодвигуна у порівнянні з повнолітражним мотором;

Економія на податку для власника (в країнах, де ставка прив`язана до об`єму двигуна);

Мінуси в моторів з турбонадувом трохи більше, але головне, що вони доволі вагомі:

Знижена надійність мотора;

Значно дорожчий ремонт;

Необхідність кваліфікованого сервісу для турбіни;

Наявність турбоями у багатьох моделей надувних двигунів.

Турбо-даунсайзинг

Вибір двигуна з надувом в наш час пов’язаний з ще одним вибором – між двигуном повнолітражним і зменшеним (так званим даунсайзинговим, від англ. down size – зменшення розміру).

Повнолітражні, понад 1,4 – 1,6 л об’ємом, турбомотори вже відходять у минуле, хоча все ще залишаються на спорткарах та топових комплектаціях преміальних моделей. Набагато частіше турбіни сьогодні зустрічаються на двигунах масових автомобілів з тим самим down size під капотом. Такі моторчики мають об`єм 0,9 – 1,2 л, і при тому їх встановлюють навіть на масивні моделі D-класу і громіздкі кросовери. В них навіть чотири циліндри знайдеш не завжди – дуже часто їх буде три або навіть два.

Турбо проти атмосферних

Ці малолітражні двигуни відрізняються відносно меншим ресурсом, адже весь час змушено працюють під навантаженням – на високих обертах, із частими перемиканнями передач. Атмосферний двигун, нехай навіть менш потужний, в плані ресурсу теоретично виграє у малолітражного надувного – хоча тут багато залежить від закладеного конкретними конструкторами запасу міцності. Показово, що у великих повнооб’ємних турбомоторів, принципово більш довговічних, саме турбіна виходить з ладу першою.

Коротко

Турбонадув на бензиновому чи дизельному моторі – ефективний засіб підвищити його віддачу. Система давно відпрацьована у масовому виробництві, в цілому вона невибаглива, довговічна і боятись її не слід. Але правда й те, що як кожна додаткова система, турбіна ускладнює двигун і підвищує ціну його ремонту після певного пробігу.

Відтак, все впирається саме у вашу готовність колись витратити кошти на відновлення надуву – при тому що оце колись для авто з пробігом може настати вже завтра. Якщо змоги чи бажання у перспективі перебирати турбіну в вас немає, шукайте варіант з атмосферним мотором. Так, можливо, альтернативне авто буде не таким динамічним (хоча не факт), натомість на одну слабку ланку у вашій машині буде менше.