"Атмосферник" или турбо: стоит ли покупать машину с наддувом двигателя

Рядом покупателю автомобиля сегодня наткнуться на машину с турбиной проще простого – есть популярные семейные модели, в моторной линейке которых бесполезно искать атмосферные двигатели. Стоит ли покупать надувной мотор?

Объективная реальность: в погоне за лучшими экологическими и экономическими показателями конструкторы все чаще оборудуют турбонадувными двигателями. Такие моторы сегодня можно найти под капотом буквального в каждом классе легковых автомобилей. Между тем, у большинства автомобилистов к этому типу топливной системы есть определенное опережение. Всегда ли для этого есть основания?

Что такое турбонадув

Для начала кое-что о сути этого устройства. Двигатель внутреннего сгорания в обязательном порядке потребляет воздух и топливо – они сгорают и производят энергию. И чем больше мотор будет пропускать через себя, тем больше мощности он будет продуцировать.

Чтобы увеличить мощность и крутящий момент двигателя без увеличения его объема, горючее и воздух в него подают под давлением. В случае с воздухом давление создает турбокомпрессор. Он приводится в действие энергией выхлопных газов, под давлением выходящих из цилиндров этого же двигателя.

Турбина с виду устроена просто: это фактически два колесика с лопатками на одном валу и в корпусе типа "улитка". Одну турбинку раскручивают выхлопные газы, другая сама нагнетает воздух – в цилиндры.

Но эта простота обманчива, на самом деле каждая деталь нуждается в производстве высоких технологий. Для понимания – например, обороты вала турбины – порядка 50–100 тысяч об/мин, а нагревается она до несколькихсот градусов, так что иногда «улитка» корпуса светится красным цветом.

В настоящее время каждый автомобильный дизель имеет турбонаддув, и в отношении бензиновых тоже есть мощная тенденция к прощанию с чисто атмосферными системами.

Плюсы и минусы турбонадува

К преимуществам надувных двигателей относятся:

Большая отдача двигателя при меньших рабочем объеме и массе;

Меньшая себестоимость маленького турбодвигателя по сравнению с полнолитражным мотором;

Экономия на налоге для собственника (в странах, где ставка привязана к объему двигателя);

Минусы у моторов с турбонадувом чуть больше, но главное, что они довольно веские:

пониженная надежность мотора;

Значительно более дорогой ремонт;

Необходимость квалифицированного сервиса для турбины;

Наличие турбоев у многих моделей надувных двигателей.

Турбо-даунсайзинг

Выбор двигателя с надувом в настоящее время связан с еще одним выбором – между двигателем полнолитражным и уменьшенным (так называемым даунсайзинговым, от англ. down size – уменьшение размера).

Полнолитражные, более 1,4 – 1,6 л объемом, турбомоторы уже уходят в прошлое, хотя все еще остаются на спорткарах и топовых комплектациях премиальных моделей. Гораздо чаще турбины сегодня встречаются на двигателях массовых автомобилей с тем же самым down size под капотом. Такие моторчики обладают объемом 0,9 – 1,2 л, и при этом их устанавливают даже на массивные модели D-класса и громоздкие кроссоверы. У них даже четыре цилиндра найдешь не всегда – очень часто их будет три или даже два.

Турбо против атмосферных

Эти малолитражные двигатели отличаются относительно меньшим ресурсом, ведь все время вынужденно работают под погрузкой – на высоких оборотах, с частыми переключениями передач. Атмосферный двигатель, пусть даже менее мощный, в плане ресурса теоретически выигрывает у малолитражного надувного – хотя здесь многое зависит от заложенного конкретными конструкторами запаса прочности. Показательно, что у крупных полнообъемных турбомоторов, принципиально более долговечных, именно турбина выходит из строя первой.

Кратко

Турбонадув на бензиновом или дизельном моторе – эффективное средство повысить его отдачу. Система давно отработана в массовом производстве, в целом она неприхотлива, долговечна и бояться ее не следует. Но правда и то, что как любая дополнительная система, турбина усложняет двигатель и повышает цену его ремонта после определенного пробега.

Следовательно, все упирается именно в вашу готовность когда-то потратить средства на восстановление надува – притом что когда-то для авто с пробегом может наступить уже завтра. Если возможности или желания в перспективе перебирать турбину у вас нет, ищите вариант с атмосферным мотором. Да, возможно, альтернативное авто будет не таким динамичным (хотя не факт), а на одно слабое звено в вашей машине будет меньше.