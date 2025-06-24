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Атмосферні фронти принесуть грози: якою сьогодні буде погода в Україні

Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 24 червня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

В Україні сьогодні, 24 червня, очікуються дощі та грози, які є наслідком атмосферних фронтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За її словами, сьогодні в Україні температура повітря в Україні очікується неоднорідною. Також можливі грози.

Найпрохолодніше буде на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Полтавщині, вдень від +20 до +22 градусів. Однак у більшості областей протягом дня передбачається до +25 градусів. А у південній частині буде спекотно, від +27 до +32 градусів.

Погода у Києві

У Києві сьогодні можливі короткочасні дощі та грози. Температура повітря вдень очікується від +22 до +24 градусів.

"Нестійка погода може впливати на артеріальний тиск, провокувати головний біль, на сонливість у нас й так є причини", - пише Діденко.

Раніше РБК-Україна писало, що минулий рік був найтеплішим за всю історію спостережень. В Україні глобальне потепління може принести заморозки у травні, спричинити тривалі спеки, тепловий стрес і повернення пилових бур, особливо на півдні.

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