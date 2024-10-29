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Атмосферні фронти з північного заходу. Якої погоди чекати українцям на початку листопада

Вівторок 29 жовтня 2024 06:00
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Атмосферні фронти з північного заходу. Якої погоди чекати українцям на початку листопада На початку листопада погода дещо зміниться (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

На початку листопада 2024 року синоптики прогнозують певне зниження атмосферного тиску й надходження на територію України атмосферних фронтів з півночі та північного заходу.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Зміст

Якими будуть останні дні жовтня

За словами експерта, найближчим часом в Україні переважатиме погода без опадів (у більшості регіонів) із нічними температурами від 2 до 10 градусів за Цельсієм.

Температура повітря вдень при цьому може досягати 9-14°С (у деяких областях - навіть 18 градусів вище нуля).

Тим часом з четверга, 31 жовтня, невеликі дощі ймовірні вже практично по всій території Україні (крім південної частини).

"Але вони - досить локального характеру. Буде більше хмарності такої осінньої", - уточнила Птуха.

Вона пояснила, що у цей період синоптична ситуація почне дещо змінюватись.

"Зараз поступово, впродовж цього тижня, температура (вдень, - Ред.) буде дещо знижуватись. Якщо сьогодні ще до +15, то потім, у середньому, по північних, західних областях - у денні години вже 11-12... З вихідних - 8-9 градусів вище нуля", - розповіла експерт.

При цьому нічні температури в Україні (крім заходу та Криму) найімовірніше опустяться до 0-5 градусів за Цельсієм.

Чого чекати від перших днів листопада

"Якщо зараз на нас переважно впливає поле високого тиску, то в останні дні жовтня та перші дні листопада вже не буде такого потужного впливу антициклону", - розповіла синоптик.

За її словами, тоді буде спостерігатися "певне зниження атмосферного тиску й надходження атмосферних фронтів з півночі, північного заходу".

Експерт уточнила, що впродовж 30 і 31 жовтня, а також 1 листопада, це ще "буде не яскраво виражено, навіть із "перервами".

"Листопад, в принципі, розпочинається (ввечері 1 числа, - Ред.) з ось цих атмосферних фронтів з північного заходу... Більш відчутне зниження температури... Вже з 2 листопада атмосферні фронти будуть більш відчутні", - зазначила вона.

Згідно з попередніми прогнозами, до 4 листопада включно "атмосферні фронти ще можуть впливати на територію України".

"А починаючи з 5 листопада знову очікуємо на поле високого тиску. І знову переважно буде погода без опадів... Звичайно ж, ситуація ще буде уточнюватись... Але осіння вже така погода з листопада повноцінна буде відчуватись", - додала Птуха.

Насамкінець вона розповіла, що змішані опади (мокрий сніг) найближчим часом імовірні хіба що у північно-східних областях - згідно з розрахунками, наявними станом на зараз.

"Звичайно, може змінитися ситуація. Проте вже можуть бути опади змішаної фази по північному сходу України (Чернігівщина, Сумщина, Харківщина)", - підсумувала синоптик.

Кліматична характеристика листопада в Україні

Згідно з короткою кліматичною характеристикою листопада, оприлюдненою прес-службою Укргідрометцентру у Facebook, останній місяць осені - пора передзим'я, яка починається після переходу середньої добової температури через +5°С - у бік зниження (в основному в першій декаді листопада).

Аналізуючи кліматичні умови в листопаді за минулі роки (багаторічний режим погоди у листопаді в Україні) синоптики виокремили такі дані:

  • середня місячна температура повітря - 0-4°С (на Закарпатті та півдні - місцями 5-9 градусів вище нуля)
  • абсолютний мінімум температури повітря - 15-24 градуси морозу (на півдні Криму та в Одеській області - 8-13 градусів морозу)
  • абсолютний мінімум температури повітря у північних, Дніпропетровській, Запорізькій, східних областях та у Карпатах - місцями 25-31 градус морозу
  • абсолютний максимум температури повітря - 6-24 градуси тепла (у Криму, в Чернівецькій, центральних, південних областях, на Закарпатті - місцями 25-29 градусів тепла)
  • середня місячна кількість опадів - 35-63 мм (місцями в гірських районах 70-108 мм, на високогір'ї Карпат - до 135 мм, місцями на Прикарпатті та південному сході країни - 29-34 мм)

Згідно з попереднім прогнозом експертів, впродовж листопада 2024 року можливі:

  • середня місячна температура на рівні 1-8 градусів вище нуля (що у більшості областей - близько до норми, лише на сході та південному сході країни - дещо вище за норму)
  • місячна кількість опадів - на рівні 34-77 мм (у Карпатах - місцями 100 мм, що в межах норми)

Атмосферні фронти з північного заходу. Якої погоди чекати українцям на початку листопадаАтмосферні фронти з північного заходу. Якої погоди чекати українцям на початку листопада

Допис УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли українцям чекати першого снігу.

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