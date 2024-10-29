Атмосферные фронты с северо-запада. Какой погоды ждать украинцам в начале ноября

В начале ноября 2024 года синоптики прогнозируют определенное снижение атмосферного давления и поступления на территорию Украины атмосферных фронтов с севера и северо-запада.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

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Какими будут последние дни октября

По словам эксперта, в ближайшее время в Украине будет преобладать погода без осадков (в большинстве регионов) с ночными температурами от 2 до 10 градусов Цельсия.

Температура воздуха днем при этом может достигать 9-14°С (в некоторых областях - даже 18 градусов выше нуля).

Между тем с четверга, 31 октября, небольшие дожди возможны уже практически по всей территории Украины (кроме южной части).

"Но они - достаточно локального характера. Будет больше облачности такой осенней", - уточнила Птуха.

Она пояснила, что в этот период синоптическая ситуация начнет изменяться.

"Сейчас постепенно, в течение этой недели, температура (днем, - Ред.) будет несколько снижаться. Если сегодня еще до +15, то потом, в среднем, по северным, западным областям - в дневные часы уже 11-12... С выходных - 8-9 градусов выше нуля", - рассказала эксперт.

При этом ночные температуры в Украине (кроме запада и Крыма), скорее всего, опустятся до 0-5 градусов по Цельсию.

Чего ждать от первых дней ноября

"Если сейчас на нас преимущественно влияет поле высокого давления, то в последние дни октября и первые дни ноября уже не будет столь мощного влияния антициклона", - рассказала синоптик.

По ее словам, тогда будет наблюдаться "определенное снижение атмосферного давления и поступление атмосферных фронтов с севера, северо-запада".

Эксперт уточнила, что в течение 30 и 31 октября, а также 1 ноября, это еще "будет не ярко выражено, даже с "перерывами".

"Ноябрь, в принципе, начинается (вечером 1 числа, - Ред.) с вот этих атмосферных фронтов с северо-запада... Более ощутимое понижение температуры... Уже со 2 ноября атмосферные фронты будут более ощутимы", - отметила она.

Согласно предварительным прогнозам, до 4 ноября включительно "атмосферные фронты еще могут влиять на территорию Украины".

"А начиная с 5 ноября снова ожидаем поля высокого давления. И снова преимущественно будет погода без осадков ... Конечно же, ситуация еще будет уточняться... Но осенняя уже такая погода с ноября полноценная будет ощущаться", - добавила Птуха.

В заключение она рассказала, что смешанные осадки (мокрый снег) в ближайшее время вероятны разве что в северо-восточных областях - согласно расчетам, имеющимся в настоящее время.

"Конечно, может измениться ситуация. Однако уже могут быть осадки смешанной фазы по северо-востоку Украины (Черниговская, Сумская, Харьковская области)", - подытожила синоптик.

Климатическая характеристика ноября в Украине

Согласно короткой климатической характеристике ноября, обнародованной пресс-службой Укргидрометцентра в Facebook, последний месяц осени - пора предзимья, которая начинается после перехода средней суточной температуры через +5°С - в сторону понижения (в основном в первой декаде ноября).

Анализируя климатические условия в ноябре за прошлые годы (многолетний режим погоды в ноябре в Украине) синоптики определили следующие данные:

средняя месячная температура воздуха - 0-4°С (на Закарпатье и на юге - местами 5-9 градусов выше нуля)

абсолютный минимум температуры воздуха - 15-24 градуса мороза (на юге Крыма и в Одесской области - 8-13 градусов мороза)

абсолютный минимум температуры воздуха местами в северных, Днепропетровской, Запорожской, восточных областях и в Карпатах - 25-31 градус мороза

абсолютный максимум температуры воздуха - 6-24 градуса тепла (в Крыму, в Черновицкой, центральных, южных областях, в Закарпатье - местами 25-29 градусов тепла)

среднее месячное количество осадков - 35-63 мм (местами в горных районах - 70-108 мм, на высокогорье Карпат - до 135 мм, местами на Прикарпатье и юго-востоке страны - 29-34 мм).

Согласно предварительному прогнозу экспертов, в течение ноября 2024 года возможны:

средняя месячная температура на уровне 1-8 градусов выше нуля (что в большинстве областей - близко к норме, только на востоке и юго-востоке страны - несколько выше нормы)

месячное количество осадков - на уровне 34-77 мм (в Карпатах - местами 100 мм, что в пределах нормы)

Пост УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)