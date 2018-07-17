"Атлетико" заинтересовался защитником сборной Хорватии Видой

"Бешикташ" хочет получить за игрока не менее 35 млн евро

Мадридский "Атлетико" рассматривает возможность приобретения защитника турецкого "Бешикташа" и сборной Хорватии Домагоя Виды. Об этом сообщает Goal.com.

По информации источника, испанский клуб уже направил в турецкий клуб соответствующий запрос. "Орлы" затребовали от "Атлетико" за 29-летнего футболиста 35 млн евро. Клубы пока не договорились по условиям сделки.

Ранее сообщалось, что в услугах Виды заинтересован также английский "Ливерпуль", который выразил готовность заплатить за такой трансфер 20 млн евро, но "Бешикташа" готов отпустить футболиста только за 34 млн евро.

В прошедшем сезоне 29-летний хорват сначала выступал за киевское "Динамо" (девять матчей и два гола в УПЛ), а в январе на правах свободного агента стал игроком "Бешикташа" (18 матчей и один гол).