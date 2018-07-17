"Атлетіко" зацікавився захисником збірної Хорватії Відою

"Бешикташ" хоче отримати за гравця не менше 35 млн євро

Мадридський "Атлетіко" розглядає можливість придбання захисника турецького "Бешикташа" і збірної Хорватії Домагоя Віди. Про це повідомляє Goal.com.

За інформацією джерела, іспанський клуб вже направив в турецький клуб відповідний запит. "Орли" зажадали від "Атлетіко" за 29-річного футболіста 35 млн євро. Клуби поки не домовилися за умовами угоди.

Раніше повідомлялося, що в послугах Види зацікавлений також англійський "Ліверпуль", який висловив готовність заплатити за такий трансфер 20 млн євро, але "Бешикташа" готовий відпустити футболіста тільки за 34 млн євро.

Минулого сезону 29-річний хорват спочатку виступав за київське "Динамо" (дев'ять матчів і два голи в УПЛ), а в січні на правах вільного агента став гравцем "Бешикташа" (18 матчів і один гол).