"Атлетіко" зацікавився захисником збірної Хорватії Відою

Новини Спорт 17.07.2018 - 09:27
Фото: Домагой Віда (hns-cff.hr)
Фото: Домагой Віда (hns-cff.hr)

"Бешикташ" хоче отримати за гравця не менше 35 млн євро

Мадридський "Атлетіко" розглядає можливість придбання захисника турецького "Бешикташа" і збірної Хорватії Домагоя Віди. Про це повідомляє Goal.com.

За інформацією джерела, іспанський клуб вже направив в турецький клуб відповідний запит. "Орли" зажадали від "Атлетіко" за 29-річного футболіста 35 млн євро. Клуби поки не домовилися за умовами угоди.

Раніше повідомлялося, що в послугах Види зацікавлений також англійський "Ліверпуль", який висловив готовність заплатити за такий трансфер 20 млн євро, але "Бешикташа" готовий відпустити футболіста тільки за 34 млн євро.

Минулого сезону 29-річний хорват спочатку виступав за київське "Динамо" (дев'ять матчів і два голи в УПЛ), а в січні на правах вільного агента став гравцем "Бешикташа" (18 матчів і один гол).

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Теги:  Атлетіко,  Хорватия,  Бешикташ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС